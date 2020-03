Gájer Bálint: "Ma "stúdiókaranténba vonultam"" Az énekekes március 19-én este számolt be arról, mivel is tölti a kényszerpihenőt. "Ma “stúdiókaranténba vonultam, van még pár dal, amit fel kell énekelnem az új albumra." - kezdte az énekes a tájékoztatást.



Hozzátette: "A “Night and day” magyar nyelvű verzióját énekeltem fel “Nappal és éj” címmel. Holnapra is maradt egy szép szerelmes, lassú dal, aztán otthonról dolgozunk. Azt még nem tudom, hogy jelen helyzetben mikor jelenik meg a lemez, de az év első felében talán sikerül! Mutatok majd részleteket a lemezanyagból.." - írta Gájer Bálint. [2020.03.19.] Megosztom: