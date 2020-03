Rúzsa Magdi: "Lehet, hogy nevetségesen hangzik, de..." Rúzsa Magdi március 20-án osztotta meg gondolatait a hivatalos oldalán, ami mellé az énekesnő a Vigyázz madárra dalát is posztolta. "Ez se ma vót..Igen aktuális. Vigyázzunk egymásra is! 2007!" - kezdte bejegyzését Magdi.



"Első nagy lépések a nagy álmok felé. Ma már annyira másképp csinálnám, de közben pont ezt szeretem az idő múlásában. Szépen, ügyesen alakít mindent. Magunkat is, a gondolatainkat is, a körülményeinket is. Tényleg minden úgy jó, ahogy van. Ez a mostani helyzet, meg talán elgondolkodtat bennünket egy kicsit. Nem lehet csak letarolni mindent és átrohanni az életen. Nem ezért kaptunk élet. Most valahogy eszembe jutott a háború, a kijárási tilalom, a vadászgépek hangja,a szirénák , katonák mindenhol, és a legfontosabb!!! A fellélegzés amikor vége lett, és, hogy a baj mennyire összekovácsolt minket. Szerettünk minden új lehetőséget és, hogy lett lehetőség, ha csak kicsike is. Lehet, hogy nevetségesen hangzik, de igenis jobban szerettük a világot, a reggelt meg az estét, egymást, a mindig kiabálós, hülye szomszédot, az új termést, a nyugodt földeket, a növekedő baromfit, a pici apró dolgokat. A nehézségek igenis megerősítenek, ha végre megértjük, együtt kell, hogy legyünk és egymásért vagyunk.

Csak látnunk kell újra a világunkat, magunkat." [2020.03.20.]