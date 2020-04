Visszatér a Picasso Branch? Íme az igazság! Igen, a hír igaz, húsz év után újra színpadon a Picasso Branch! Már nem csak szóbeszéd, hanem immár tény a 90’-es évek sikeres fiúcsapatának újrakezdése. A PSB, azaz a Picasso Branch tagjai idén jelentették be visszatérésüket a színpadra. A nők kedvenc csapata 1999-ben öt fővel indult, majd nyolc hónapon belül két tag kilépett a formációból, így három fővel hasítottak a fiúk a pop-bizniszben. A jelenlegi visszatérés is három fővel történt meg. Két eredeti taggal - Száraz Tamás - Tommy G., Zvara Dávid - Mack’O - és egy új énekessel - Baksa András – Andrys - indul turnéra 2020-tól a Picasso Branch. Nézzünk kis infot a fiúkról. Száraz Tamás - Tommy G. mindössze tizenhét éves volt, amikor bekerült az ezredfordulón nagy népszerűségnek örvendő Picasso Branch fiúbandába. A csapat három nagylemezt dobott piacra (Picasso Branch, PSB II, Minden pillanat). Tomi három év után távozott a trióból, és meg sem állt Londonig. 2004-ben kapta meg első külföldi szerződését, amelynek köszönhetően mint musical-énekes Koreában, valamint Európa szerte élőfellépéseket adott. 2005-ben lépett a hajók világába. Tamás játszott a Miss Saigonban, Németországban, valamint Klagenfurt színpadán. Természetesen szívesen tesz eleget a hazai felkéréseknek, korábban az Operettszínházban (Róma és Júlia, Elisabeth, Oltári Srácok), valamint a Madách Színházban dolgozott (Jézus Krisztus Szupersztár). Zvara Dávid Attila - Mack’O húsz évesen lett a csapat tagja. Koreográfusként kezdte a karrierjét az Ámokfutók tánciskolában, de a harmadik lemezen már énekes tudását is megcsillogtatta. 2020-ban ugyanazzal a lendülettel és kreatívitással áll színpadra a Picasso tagjaként. Baksa András - énekes, színész. 2016 nyarán a koprodukcióként színpadra vitt István, a király című rockopera főszerepét énekelte. Jelenleg a We Will Rock You musicalben Britney-t és Presser Picit alakítja. Ezen kívül több jelentős szerepet játszott. Nemrégiben feltűnt a Barátok Közt című televíziós sorozatban is.



Várjuk a dalokat, várjuk az új híreket! [2020.04.08.]

