Újra kinyit a természet operaháza: jön a Tisza-tavi Fesztivál Koncertélmény biciklizés, futás és csónakázás közben is Ami a kulturális szórakozási lehetőségeket illeti, nem kérdés, hogy az idei nyár egyik csúcspontja a július 31. és augusztus 2. között megrendezésre kerülő Tisza-tavi Fesztivál lesz. A több helyszínen zajló programokat a szervezők testmozgással és csónakázással kötik össze, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a különleges hangulatú rendezvénynek köszönhetően a résztvevők jobban megismerjék hazánk második legnagyobb tavát. A természet operaházaként ismertté vált fesztivál programját idén Miklósa Erika, Horgas Eszter, Sári Éva és Vásáry André mellett számos, hazánkban és külföldön is elismert művész fellépése színesíti. Világszerte párját ritkítja a Tiszta-tó köré szerveződő komolyzenei rendezvénysorozat, amely idén hetedik alkalommal hívogatja az igényes szórakozásra és mozgásélményre vágyókat. A háromnapos eseményen a közönség nem mindennapi közegben láthatja a hazai komolyzenei színtér legfényesebb csillagait. A szervezők szeretnék közelebb hozni a műfajt az emberekhez, ugyanakkor menekvést nyújtani azoknak, akik egy időre eltávolodnának a nagyvárosok nyüzsgésétől. A megvalósítás idilli helyszíneken, az UNESCO Világörökség részeként számon tartott Tisza-tó 10 környező településén zajlik. „Nem titok, hogy a Tisza-tó szeretete hívta életre ezt a komolyzenei koncertsorozatot, amelyhez hasonló jelenleg nem létezik Magyarországon, sőt, talán az egész világon sem. Szeretnénk több irányból megmutatni a tó szépségét és egyúttal elérni, hogy a családok, baráti társaságok számára, értékes legyen az együtt töltött idő” – mondta Debreczeni Ildikó, a fesztivál megálmodója. Programok a tó körül A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő, páratlanul sok művészeti ágat felvonultató Tisza-tavi Fesztivál nyitányaként péntek este a Szolnoki Szimfonikus Zenekar gálakoncertjét lehet meghallgatni, majd másnap teljes gőzzel beindulnak az események. Augusztus 1-jén a Tour D’Opera biciklitúrára keretében várják a zeneszerető közönséget, akik pléden vagy nyugágyon pihenve, kiváló zenei aláfestés mellett gyönyörködhetnek a festői Tisza-tó szépségében. Az abádszalóki parton például az Otherside Music triója ígér lenyűgöző koncertélményt, míg Tiszaderzsen a világhírű 100 Tagú Cigányzenekar, Tiszaszőlősön a nagysikerű színész és musicalénekes, Sári Éva fog színpadra állni. A nyugodt környezet nem csak a két keréken közlekedőket motiválja mozgásra. A zárónapon Miklósa Erika operaénekessel sportolhatnak a futás szerelmesei, hogy aztán csónakban ringatózva, a tóról szemléljék meg a békét árasztó, zöldellő partokat. A program zenei felelősei egyebek mellett a dixieland életérzést közvetítő The Teachers Dixie Band, az interaktív és rendkívül kreatív ötleteiről ismert Faremido Operatársulat, valamint a Magyar Örökség-díjjal kitüntetett Szalonna és Bandája lesznek. Együtt, biztonságban A különböző programokra a rendezvény teljes ideje alatt összesen 3800-4000 látogatót várnak, és aggodalomra semmi ok, hiszen a COVID-19 miatt felmerülő szabályokat komolyan veszi a szervezői csapat. Minden szükséges intézkedést megtesznek a látogatók biztonsága érdekében, legyen szó a nézőtér kialakításáról, vagy a büféhelyiségek előtti könyöklő asztalok kihelyezéséről. Debreczeni Ildikó elmondta, szerencsére a szabályok betartása mellett is megoldható, hogy az emberközeli hangulat megmaradjon, hiszen az a rendezvénysorozat elengedhetetlen része. Részletes programterv a Tisza-tavi Fesztivál weboldalán található: www.tiszatavifesztival.hu [2020.06.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.]

