Ez ám a meglepetés! Szólódallal mutatkozik be a Beatrice gitárosa A Beatrice zenekar gitárosa, Kékkői Zalán 15-20 éve ír instrumentális dalokat, de csak most érkezett el az idő, hogy megmutassa a közönségnek első szólóprodukcióját. A Shelter (Menedék) című szerzeményhez a kijárási korlátozások miatt kiüresedett Budapest jellegzetes pontjain forgattak videóklipet. Kékkői Zalán, a jellegzetes, jól felismerhető, saját stílusban és sounddal játszó gitáros a kilencvenes évek óta van jelen a hazai rockzenében előadóként, de saját szerzeményeit mostanáig nem hozta nyilvánosságra. Nagyjából 15-20 éve írok instrumentális dalokat, de eddig nem igazán jutott időm arra, hogy elmélyülten foglalkozzam velük, és végül előrukkoljak egy szólóprodukcióval. A koronavírus miatt bevezetett intézkedések következtében a többi zenészhez hasonlóan én is fellépések nélkül maradtam. Ezt a kényszerhelyzetet igyekeztem a magam hasznára fordítani, hiszen most több időm jutott alkotni. A karantén alatt több új dalt írtam, és elkezdtem újra foglalkozni a korábbi szerzeményeimmel is. Az első dal, amit most a Music Fashion Kiadó gondozásában megmutatok a közönségnek, a Shelter (Menedék) címet viseli. Ez a karanténra is reflektál, hiszen ebben a helyzetben számomra az volt a menedék, hogy otthon lehettem a családommal és zenélhettem, vagyis azt csinálhattam, amit szeretek. A dal végső változatában Fekete Tibor basszusgitározott és Kaszás Péter dobolt, a hangmérnöki feladatok pedig Szakos Krisztián keze munkáját dicsérik. – mondta Kékkői Zalán. A Shelter című dalhoz szintén a kijárási korlátozások idején forgatott klipet Juhász Viktor és Streba Zoltán, akiket az Ákos zenekarában töltött évekből ismer Kékkői Zalán, hiszen ők készítették Ákos több klipjét, koncertvideóját és fotóit. A szakemberek hajnalban és a délelőtti napsütésben forgattak a gitárossal a szinte teljesen elnéptelenedett Budapest jellegzetes helyszínein, például a Duna-parton, a Margit-hídnál, a máskor turistáktól hemzsegő Szent István Bazilikánál, a Váci utcában és a Dunakorzón található Kiskirálylány szobornál, valamint csodálatos drónfelvételek is készültek a fővárosról.



Kékkői Zalán várhatóan idén jelenteti meg nagylemezen instrumentális szólódalait. A gitáros szerint igazi rocklemez várható tőle, hiszen lesz ugyan egy-két lágyabb hangvételű, dallamos szerzemény, de a Shelternél jóval zúzósabb, keményebb dalok is felkerülnek majd az albumra.



A dal valamennyi ismert online platformon elérhető. Kékkői Zalán magántanároktól vette az első gitárleckéket, majd 1996-ban kezdett tanulni az akkor indult, mára legendássá vált Kőbányai Zenei Stúdióban. Pályafutása során számos formációval és előadóval dolgozott. A kilencvenes években például a Psycho és a Smith’s and Session tagja volt, majd 2001 végén Ákos hívta meg a zenekarába, amelynek egy kis megszakítással 2014-ig volt a tagja. Közben 2011-ben a Káosz Központ zenekar egyik alapítótagja volt, amellyel egy nagylemezt adtak ki. Emellett Kékkői Zalán három évig volt Varga Miklós zenekarának gitárosa, de a közönség hallhatta a játékát Rúzsa Magdi és Keresztes Ildikó koncertjein is.

A rockzene mellett olyan színházi produkciókban is játszott, mint a Hair, a Shrek, a Passió XXI és a Hegedűs a háztetőn. Miután 2010-ben bekerült Szörényi Levente Hattyúdal koncertjének zenekarába, egymást követték a hasonló felkérések, hiszen gitározott az Illés Beatünnep című produkciójában, a zenekar dalaira épült Tiéd a világ című zenés színdarabban, az István, a király című rockoperában a Királydombon és az Arénában, illetve a Fonográf együttes búcsúkoncertjén is.

Nagy Feró 2018-ban kérte fel közös munkára, azóta a Beatrice gitárosa. Első közös fellépésük a zenekar 40. születésnapi koncertje volt az Arénában.

Kékkői Zalán 2018 óta az Ibanez márka és a Curt Mangan húrok hazai képviselője, tanít az Intermuzika zeneiskolában, valamint évek óta rendszeresen oktat a Gitármánia és Zenei Továbbképző Táborban. [2020.06.27.]