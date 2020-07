Kapcsolatok • Havasi Balázs HAVASI Symphonic Aréna Show 2020 - fontos infokat közöltek IDŐPONTVÁLTOZÁS: a HAVASI Symphonic Aréna Show következő felvonása új időpontban, 2021. május 8.-án!

A HAVASI Symphonic Aréna Show következő felvonása új időpontban, 2021. május 8., szombat 14:00 és 19:30 órai kezdettel kerül megrendezésre. Az új időpontra már kaphatóak a jegyek, azonos árakon. A produkció tartalma nem változott, a Blue együttes természetesen májusban is fellép. Decemberben egy exkluzív, online Havasi-koncert kerül megrendezésre, amelyet minden Aréna-koncertjeggyel rendelkező jegyvásárló díjmentesen nézhet meg az otthonából. Emellett számukra a koncert napjára ingyenesen letölthető lesz a még megjelenés előtt álló HAVASI Best Of Aréna DVD és a Best Of HAVASI Symphonic CD is. Az érvényes jeggyel rendelkezők november végén kapják meg az online közvetítés megtekintéséhez, illetve az exkluzív letöltésekhez szükséges kódokat. Ezt követően újra a megszokott év végi időszakban, 2022. decemberében lesz majd HAVASI Symphonic Aréna Show Budapesten. [2020.07.14.]