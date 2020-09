Nagyon várjuk! Ősszel érkezik Claudia Balla új EP-je, a "Fix You" Bár rendszeresen jelentkezik a fiatal énekes-dalszerzőnő új dalokkal, tavasszal például az „Álruhás” c. szerzeményével a jazz vizeire kalandoztunk, 2016 óta ez az első hosszabb lélegzetvételű anyaga, amely kikerül a kezei közül (2013 „Enough”, 2016 „Fire”). Az EP egyik érdekessége, hogy ismét egy másik, újabb oldalát mutatja meg a sokszínű előadó: ezúttal a country-pop univerzumában találjuk magunkat a korong 4 dalát hallgatva.



A kiadvány megírását Claudia kamaszkori élményei inspirálták elsősorban, a szóban forgó szerzeményekkel a tizenéves énjét kívánta megszólítani, s annak problémáira visszatekintve megoldást találni.



A lemez producere Mark McKee volt (LA, USA), akivel már a „Fire” és „Miracle” dalokon is együtt dolgoztak. Az alkotó folyamat teljes mértékben az interneten keresztül, kontinenseket átívelve zajlott.



A dalszerzőnő legutóbb 2018-ban, az X-faktoros Balogh Eszter „Pillanatok” c. EP-jének készítése kapcsán került szorosabb kapcsolatba az extended play (középlemez) formátummal, melyet igencsak megkedvelt lényegre törősége miatt, így esett a választás, hogy a legújabb dalait is ilyen formában ossza meg a közönséggel.



Tracklist:

1. Hush

2. Fix You

3. In The Middle Of

4. Broken Heart [2020.09.20.] Megosztom: