A Megfeszített című rockoperát mutatja be a Békéscsabai Jókai Színház Koltay Gábor rendezésében pénteken mutatják be a Békéscsabai Jókai Színházban a Megfeszített című rockoperát. A közismert bibliai történetet feldolgozó grandiózus színházi előadásban több mint 70 színész, énekes és táncos lép fel. Ezzel válik teljessé az előző évad lezárása, a bemutatót ugyanis a koronavírus-járvány miatt kellett májusról őszre tolni - közölte korábban az MTI-vel Seregi Zoltán igazgató.

Koltay Gábor, a darab Balázs Béla-díjas rendezője a próbák kezdetén azt mondta, hogy az előadással szeretné a bibliai történet parafrázisát elhozni a mába, és felhívni a figyelmet az örök értékek fontosságára.



A legfontosabb bibliai értékek kivesztek az életünkből a 20. század történései után. Pedig soha nem lesz szebb a világ, ha nem térünk vissza ezekhez az értékekhez - idézte a színház honlapja a rendezőt.



Ezt az üzenetet akarták átadni zeneszerző testvérével, Koltay Gergellyel, amikor a 2000. évi Milleniumra készülődve megírták a darabot - magyarázta.



A darab ősbemutatója 2000-ben a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon volt, 2006-ban előadták Csíksomlyón.



A Megfeszített egy mai világunkba transzponált bibliai történetet mesél el. A Jónak és a Rossznak a küzdelmén keresztül arra keresi a választ, hogy korunkban milyen emberi szándékok, morális értékek állíthatók szembe az emberiség szellemi, erkölcsi romlását célzó folyamatokkal. A mű és az előadás felhívja a figyelmet arra, hogy egy gyökereit, identitását veszített nemzet csak akkor képes magára eszmélni, csak akkor tud szebb és jobb világot teremteni, ha visszatalál az eredendő értékekhez - írja ajánlásában a teátrum.



Az Üdvözlégy Mária ima zenéjét Szűts István szerezte. A zenefelvételt a Kormorán együttes készítette.



A békési megyeszékhelyen a Mester figuráját kettős szereposztásban Varga Miklós, illetve Bedőcs Imre játssza. Varga Miklós a színházi portálnak nyilatkozva szerepéről azt mondta: "függetlenül attól, hogy ma milyen társadalomban élünk, azok a közösségek maradtak meg, amelyek erkölcsi normái között a szeretet az első helyen szerepelt. Ez a történelem egyik legnagyobb tanulsága".



A Vezért Katkó Ferenc, az Árulót Csomós Lajos, a Lányt Csonka Dóra játssza. Az előadásban közreműködnek a békéscsabai Színitanházban tavaly végzett fiatalok és a Viharsarok Táncszínház művészei. A darab koreográfusa ifj. Mlinár Pál. A díszletet Igaz-Juhász Katalin, a jelmezeket Vesztergombi Anikó tervezte.



A Békéscsabai Jókai Színházban szombaton a darabhoz kapcsolódó kiállítás is nyílik. Pintér Lajos Zoltán Dunaújvárosban élő alkotóművész Jézust, a tolvajt, a prédikátort, a milliárdos latort, a zsoldosokat és az anyát ábrázoló, A felajánlás kapuja elnevezésű bronz domborművét mutatják be. Pintér Lajos Zoltán főbb művei között szerepel Krisztus életnagyságú bronzszobra, valamint a Felajánlás bronz templomkapu - tájékoztatta a teátrum az MTI-t. MTI [2020.09.23.]

