Október 9-én jelenik meg Eötvös Péter Senza sangue című operája Október 9-én jelenik meg a BMC Records gondozásában Eötvös Péter Senza sangue című operájának felvétele, és szintén ezen a napon Eötvös Péter és Vajda Gergely a Budapest Music Centerben (BMC) vezényli az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány George Benjamint fókuszba állító koncertjét a CAFe Budapest Fesztiválon. A koncertet eredetileg a mesterkurzus záró eseményének tervezték, de az utazási korlátozások miatt a mesterkurzust nem tudják megtartani. Az alapítvány mentorált hallgatói online követhetik majd a próbákat és a koncerten két mentorált szerző darabja is elhangzik Bartók Divertimento és George Benjamin Three Inventions című műve mellett. A koncerten közreműködik az Óbudai Danubia Zenekar, az alapítvány állandó zenekari partnere - közölte a BMC az MTI-vel. Eötvös Péter Senza sangue című egyfelvonásosát Bartók Kékszakállújának párdarabjaként írta Alessandro Baricco azonos című regénye alapján. Míg azonban Bartóknál a halál következmény, itt előzmény: ez teszi alkalmassá a művet a súlyos bartóki misztériumjáték felvezetésére. Ahogy a nyitott befejezés is feloldozást sejtet, úgy a szerző technikailag sem az extrém kihívásokat kereste. "Ebben az operámban semmiféle avantgárd törekvés nincsen. Azt szeretném, hogy a művem ötven év múlva is eladható legyen" - idézi a közlemény Eötvös Péter szavait.



A cselekmény fordított kronológia szerint bontakozik ki Eötvös Péter felesége és alkotótársa, Mezei Mari librettójában. A történetben egy felnőtt nő találkozik azzal a férfival, aki gyerekkorában, a spanyol polgárháború idején a szeme láttára ölte meg családját. A szembesülés célja nem a bosszú, hanem a megváltás keresése. A Senza sangue, bár néhány ponton visszautal a Bartók-műre, nagyon is különbözik attól, aminek egyik legfőbb oka, hogy olasz nyelven szól.



A lemezen az Eötvös-opera két évvel ezelőtti, Káel Csaba rendezésében megvalósult, Müpa-beli bemutatójának felvétele hallható a szerző által vezényelt Nemzeti Filharmonikusok tolmácsolásában, Vizin Viktória (A nő) árnyalt, sokrétű mezzoszopránjával és Jordan Shanahan (A férfi) intelligens, markáns baritonjával a szólista szerepekben - olvasható a közleményben. MTI [2020.09.27.]