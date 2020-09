Lil G X Norbow - Vodka a kezemben: dalszöveg, videoklip itt Mutatjuk! Lil G X Norbow - Vodka a kezemben



Lil G X Norbow - Vodka a kezemben dalszöveg



Egy vodka a kezemben

A gondjaimat ma elfelejtem

A sok kamu sztárt kinevettem

A zenéjükről a hangot levettem



Mindenki agyal, meg mindenki stresszel

Nincs otthon lóvé, de mindegyik flexel

Te be vagy feszülve, én kimulatom magam

Mert tudom, hogy az én karrierem nem bizonytalan

Kezünkben a pohár, most nincsen baj

Példamutatóan csúszik az ital

Minket nem zavar, hogy sokan nem bírnak

Mert amíg mi mulatunk, ők otthon sírnak



Minden alkalommal egy dalba behívnak

De ha nemet mondok, egy gagyi beefet írnak

Tudom zavar, hogy magam jól érzem

Tudom, hogy fáj az őszinteségem

Sokat kell várjál még arra a napra

Hogy ez a kislány a zenét abbahagyja

De nem bántok senkit, egy vodkát kinyitok

Sok szerencsét majmok, ma rátok iszok



Egy vodka a kezemben

A gondjaimat ma elfelejtem

A sok kamu sztárt kinevettem

A zenéjükről a hangot levettem



Már érzem, hogy hat az ital

Elengedem magam, ebben mi a hiba?

A szomszéd már tuti pipa

Minket nem érdekel, csúszik a tequila

Öntsed a vodkát, már a vérem forr

Két feles után jöhet még egy korty

A táncparkett a miénk, ezt tudod jól

Pörögj fel te is, mert bealszol

Kenyér az nincs, de ő iphone-nal flexel

Steksz nincs, de dal kell, egy producer fx-el

Reménykedsz benne, ezzel hírnevet szerzel

Színpadra is állhatsz majd egy kihasznált testtel



Sepregessen mindenki

A saját háza táján

Én magammal törődöm

Hidd el, maradok a pályán

Gondoltam, hogy én leszek

Majd mindegyiknek száján

Mulatunk hajnalig, és nem

Nevetünk más kárán



Egy vodka a kezemben

A gondjaimat ma elfelejtem

A sok kamu sztárt kinevettem

A zenéjükről a hangot levettem [2020.09.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu