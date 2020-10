Itt a Rómeó Vérzik történetének legütősebb albuma! Október 15-én érkezik egy korongnyi keleti rock ’n roll - friss lemezzel rukkol elő a Rómeó Vérzik.

A felvidéki kvartett ugyanis a márciustól tartó kényszerpihenő alatt sem tétlenkedett: 11 ütős rocknótát dobtak össze – ráadásul elmondásuk szerint a Szűk a tér a zenekar legerősebb anyaga a 2004-ben megjelent slágergyáros Engedd belém korong óta. „A lázadásra fektettük a hangsúlyt, igazi, tökös rock ’n roll anyag lett. Nagyon várom már, hogy végre a közönség is hallhassa a trackeket, kíváncsi vagyok a visszajelzésükre..” - nyilatkozta a frontember, Kovács Koppány a közelgő megjelenés kapcsán. Az október közepén érkező, kilencedik nagylemez előfutáraként korábban már megjelent az album slágergyanús, NO FUTURE című nótájának zenés videoja. „Ez egy ízig-vérig Rómeó Vérzik klip, nagyon fontos üzenettel: hiszen az embereknek szükségük van a szabadságra, a korlátok nélküli életre. Ez a dal pedig pont erről szól.” – így kommentálta a csapat a szeptemberi premierkor az amúgy 8 méter magasan, egy hangár tetején forgatott videót. Most pedig – amennyire a még mindig tartó vírushelyzet engedi – felkerekedik a brigád, hogy hosszú pihenő után ismét a húrok közé csapva elhozza a Szűk a tér zúzós anyagát végre élőben is a rajongóknak. Húzós riffek, odamondós, pörgős szövegek, fülbemászó dallamok: egyszóval igazi Rómeó Vérzik hangulat, fergeteges buli várja a közönséget a megcsonkított 25 éves jubileumi turné egyetlen budapesti állomásán, október 16-án, Budapesten, az Analog Music Hall színpadán. Ráadásul az új koronggal érkezők extrán jól járnak: a zenekar legénysége a koncert előtt 18 órától a helyszínen dedikálja az előre megvásárolt Szűk a tér példányokat, és egy sörre is meghívja a friss lemeztulajdonosokat. Jöhet a rock?



RÓMEÓ VÉRZIK: SZŰK A TÉR - LEMEZMEGJELENÉS: 2020. OKTÓBER 15.

LEMEZBEMUTATÓ: ANALOG MUSIC HALL, BUDAPEST, 2020. OKTÓBER 16. A lemez a kiemelt MOL kutakon kapható!

