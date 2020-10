Kondor Ádám művét mutatja be a Metrum Ensemble Kondor Ádám Bizarr tárgyak (Bizarre Objects) című művét mutatja be a Metrum Ensemble október 26-án a Budapest Music Centerben (BMC). A koncerten a Bizarre Objects XIII mellett a Bizarre Objects XV magyarországi bemutatója és a Bizarre Objects II új verziójának ősbemutatója hangzik el. A kompozíciókkal való ismerkedést Dinyés Dániel zeneszerző segíti, aki Kondor Ádámot és műveit egyaránt jól ismeri - közölték a szervezők az MTI-vel.

Kondor Ádám a magyar zenei élet egyik legkülönlegesebb alkotója. Művei sokszor besorolhatatlanok, extra felkészülést kívánnak az előadóktól és rákészülést a hallgatóktól.



A Bizarr tárgyak (Bizarre Objects) jelenleg 15 műből álló sorozat, több órányi zene, anyagaiban és hangszerelésében is valódi meglepetések tárháza. Koncepciója szerint a teljes műnek egyvégtében kellene megszólalni ahhoz, hogy nagyságrendje érzékelhetővé váljon. E hangverseny ennek a hatalmas folyamatnak mintegy egyötödét prezentálja, betekintést engedve a vállalkozás volumenébe és zenei világába.