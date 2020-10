Kapcsolatok • Opitz Barbara Hallottad már? Opitz Barbi: Rumba - dalszöveg, videoklip Íme Opitz Barbi: Rumba című dala.



Opitz Barbi: Rumba - dalszöveg



Szerintem jobban jársz, ha időt ma rám nem szánsz, s másik prédát találsz

Te már nem látsz a mámortól, el a kezed a hátsómról

no no no no no no Baby, jobb ha leveszed a koszos tenyered, na fogd vissza magad, még a fejed bevered,

Uh ohhh, uh ohhh

Látod hiába a pénz, most a levesbe mész, a válaszom, hogy tipli, na most jön az a rész,

Uh ohhh yeeaah A vérében a rumba, egy férfi csakis ezzel hoz tűzbe,

Le le lej le le lej le le lej le le x2

A verda tuti bomba, de látod mégis el lettél űzve, yeah,

Le le lej le le lej le le lej le le x2 Figyeld a csóró srác, kitől sikert nem vársz, benne meg van a láz

Nála forrón izzik a vér, s csak a táncparketten aláz, ezért övé a végső tánc. Nekem ő az aki kell, kinek a szíve tüzel és nem az aki hátradőlve kiszemel

Uh oohhh uh oooohh Lehet nálad van a pénz, de nála meg az ész

Mondd, apunak a pénze nélkül mire mész?

Uh oohhh uh oooohh A vérében a rumba, egy férfi csakis ezzel hoz tűzbe,

Le le lej le le lej le le lej le le x2

A verda tuti bomba, de látod mégis el lettél űzve, yeah

Le le lej le le lej le le lej le le x2 Már nem izgat a hülye sznob vélemény, mert szerelmet azt nem veszel a pénzedért

Hát mire ’ vagy gizda, na kérdem én, lezsibbasztod az agyféltekét. Már várnak rád a fullos nők, az egyik kéreti magát, a másik bőg,

Na de bármit megtehetsz velük, és mindez szép, de csak is a pénzért szednek szét. A vérében a rumba, egy férfi csakis ezzel hoz tűzbe,

Le le lej le le lej le le lej le le x2

A verda tuti bomba, de látod mégis el lettél űzve, yeah

[2020.10.18.]