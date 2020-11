Támadás! Beatrice-koncertfelvétel, negyven év után rekonstruálva Támadás! címmel rocktörténeti jelentőségű Beatrice-koncertanyag jelent meg vinyl formátumban. A negyvenéves felvétel most először látott napvilágot teljes egészében. "Az akkor a népszerűsége csúcsán lévő két zenekar, az Omega és a Locomotiv GT 1980-ban úgy döntött, elviszi közös turnéjára az akkor perifériára került Beatricét. A sorozat záró állomása volt a szeptember 5-i Kisstadion-koncert, amelynek hanganyagából 1980 végén közös bakelit jelent meg. A mostani lemez a Beatrice negyven évvel ezelőtti, eddig csupán rövidítve közzétett műsorának rekonstruált változata" - mondta Kovács László, a Támadás! című LP-t gondozó Moiras Records vezetője az MTI-nek.

Az 1980-ban az egypártrendszer kultúrpolitikája által fekete báránynak tekintett, klasszikus felállású (Nagy Feró - ének, Lugosy László - gitár, Miklóska Lajos - basszusgitár, Donászy Tibor - dob) Beatrice nem készíthetett önálló nagylemezt, 1981-ben feloszlott, jóval később 1987-ben aztán újjáalakult és azóta is tart sikeres pályafutása.



"A negyven évvel ezelőtti Hungaroton-lemezre hat Omega- és három LGT-szám mellé négy Beatrice-felvétel fért csupán fel, a Jerikó és a Meditáció mellett a zenekar szignálja, valamint a Sánta Mária című Neoton-paródia. A koncerten tízezren voltak, az 1978-81 közötti Rice ennél több néző előtt csak két héttel korábban, a Hajógyári-szigeten játszott, mintegy húszezer ember előtt a Fekete Bárányok-fesztiválon. Az 1980-as lemez óriási siker lett, csaknem százezer példányban kelt el, nem kis részben a Rice-rajongók miatt" - idézte fel Kovács László.



A Hungaroton jóval a rendszerváltás után, 2004-ben CD-n is kiadta a Kisstadion '80 című Omega-LGT-Beatrice-anyagot, erre bónuszként a koncertről még négy Rice-szám (Nagyvárosi farkas, Nem kell, Angyalföld, Katicabogár) került Nagy Feró archívumából, amatőr minőségben. A teljes, negyven perces Beatrice-szett most először lát napvilágot: a műsort technikailag feljavított magánfelvételekkel tették teljessé, az eredeti számlista alapján. Felkerült a lemezre a Minek él az olyan, a Motorizált nemzedék, a Kislány bugyi/Megismerni a kanászt/Beatrice-himnusz együtt, továbbá a Beatrice blues is.



A lemezkiadó vezetője elmondta: a teljes felvételt a nyolcvanas évek második felében gyenge minőségű kalózkazettákon terjesztették, de az sem volt pontos leképezése annak, ami a Kisstadionban elhangzott. Ez most először hallható; a lemez hangmérnöke Virányi Attila volt.



A Támadás! című, első körben 350 példányban kiadott vinyl borítóján egy Nagy Feróról készült karikatúra (Bodola György munkája) látható, amely 1980-ban Tardos Péter Rocklexikonjában jelent meg. A hátsó borítóra a Kisstadion-koncerten készült, ritkaságszámba menő színes fotók kerültek a zenekarról.



A vinylekre és a hatvanas-hetvenes évek elfeledett felvételeire specializálódott, 2005 óta létező Moiras Records további két lemezzel jelentkezett az elmúlt napokban.



Egy friss bónuszfelvétellel megtoldva jött ki LP-n a nemzetközi színtéren is népszerű magyar progrock-csapat, a Solaris tavaly CD-n kiadott Nostradamus 2.0 Returnity: Unborn Visions című anyaga. Emellett piacra került a hatvanas évek egyik népszerű pesti beatzenekara, a Futurama 1968-ban készült, de soha ki nem adott kislemeze. Az 1963-tól 1970-ig létezett Futuramában Kovács György későbbi ismert hangmérnök gitározott és harsonázott, az akkor Omega-, majd LGT-dobos Laux József bátyja, Laux Tibor énekelt. MTI [2020.11.05.]

