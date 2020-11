Indul az Operett Tudor Peller Károllyal! November 17-től heti rendszerességgel mindent megtudhatsz az operett műfajáról, amit mindig is tudni akartál! Tudod, hogyan hívnak a hátad mögött?



Operett tudor. Mindenki tudja, hogy a műfaj szerelmese vagyok. Az egyik példaképem szintén az volt és szintén táncos-komikus: Rátonyi Róbert! Szerepei mellett rengeteg tv műsora volt erről a műfajról és sok könyvet is írt az operettről. Arra gondoltam, hogy folytatni kéne, amit ő elkezdett, egy maibb formában. Így született meg az Operett Tudor műsor gondolata.



Mi is ez az Operett Tudor tulajdonképpen?



Egy új, heti rendszerességgel jelentkező videó sorozat az operett műfajáról. Mesélek kicsit az operett zeneszerzőkről. Bepillantás nyerünk – többek között – Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Kacsóh Pongrácz, Eisemann Mihály, Zerkovitz Béla életébe. Megtudhattok érdekességeket a Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Víg özvegy és más operettek keletkezéséről. Kiderül, hogy ki is a primadonna, a szubrett, a bonviván, a táncos-komikus. Azaz mindenről, ami operett! Mindez fogyasztható mennyiségben: csak 5 perc!



Lesznek partnereid?



Lesznek operett szakértők: az operett műfajáról mindent tudó rendező, egy kritikus kultusztörténész és egy operett imádó írónő. A neveket nem árulom el. Legyen meglepetés! Természetesen, az operett négy alapkaraktere is megszólal, azaz lesz egy primadonna, egy bonviván, egy szubrett és egy táncoskomikus. Négy fantasztikus kollégám azonnal igent mondott a felkérésemre. A neveket nem árulom el. Legyen meglepetés! Ha ez még nem lenne elég, akkor elárulom, hogy lesz még négy nagyon különleges szereplő is, akik miatt az egész humoros és nagyon 21. századi lesz. De többet nem árulok el. Legyen meglepetés!



Mikor lesz az első adás?



2020. november 17-én. Nem véletlen a dátum! De többet nem árulok el. Legyen meglepetés!



Rengeteg meglepetés lesz ebben a műsorban. Van, amit elárulsz?

Operett Tudor. 5 perc operett minden kedden este 6-kor.



