Képgalériák • Peller Károly CD Kapcsolatok • Bódi Barbara • Peller Anna • Peller Károly • Szendy Szilvia Hosszú az éjszaka Peller Károlynak a három gráciával Új albummal jelentkezett Peller Károly pár napja. Eisemenn Mihály csodálatos dalait szedte egy csokorba, három fantasztikus hölgy - Bódi Barbara, Peller Anna és Szendy Szilvi – társaságában. Hosszú az éjszaka címmel jelent meg Peller Károly legújabb lemeze, egyelőre csak digitális formában, de amint lehetséges lesz, elkészül a fizikai hanghordózó verziója is.

A lemezen közreműködik három nagyszerű énekes-színésznő partnere; Bódi Barbara, Peller Anna és Szendy Szilvi. Fel tudnál eleveníteni pár meghatározó pillanatot, ami Eisemann szerzeményeihez köthető?



Az első operett dal, amit megtanultam a Pá, kis aranyom, pá című Eisemann sláger volt 15 évesen.



A vígszínházi Fekete Péter című Eisemann operett megvolt VHS kazettán. Rongyosra néztem. A családom már néha eléggé unta. Kívülről tudtam az egészet. Ezeknek a slágereknek a nagy része benne volt.



Dalos László írta a Bástya sétány 77 és a Füredi Anna bál című Eisemann operettek

dalszövegeit. Több, mint 20 évvel ezelőtt Szendy Szilvivel rendszeresen felléptünk Dalos László családjából alakult kis zenekarral és énekeltük ezeket (és még sok más) Eisemann slágert.



2019-ben mutattuk be a Péntek 13, avagy a szerelem napja című vizsgaelőadást, amit én írtam Eisemann slágerek köré. Nagy büszkeség volt számomra, hogy a bemutatón ott volt Eisemann Mihály unokája és azt mondta, hogy a nagypapa most nagyon boldog és büszke lenne. A feléneklések külön-külön zajlottak, még is összhang árad a dalokból. Milyen volt így a munka, hogy a duetteknél sem volt köztetek kapcsolat? Általában külön vonul stúdióba mindenki manapság. Legtöbbször a zenészek is. Ez egy bevett gyakorlat. A szinkron is így működik. Azokat a párbeszédeket, amiket hallunk a szinkronizált filmekben, van, hogy napokkal később rögzítik az egyik szereplőt, mint a másikat. Egyébként én szinte mindegyik felvételen ott voltam. De kapcsolat úgy is van köztünk, ha nincs ott a másik. A három csodálatos kolléganőmmel baráti viszonyban vagyunk. Pontosan tudom, hogy Anna/Barbi/Szilvi mit és hogyan fog énekelni. Szerintem, ez kölcsönös. Ők is ismernek annyira, hogy pontosan tudják, hogy melyik percben mit fogok csinálni, hogy melyik dalt hogyan énekelem. A dalok eredeti formában vagy áthangszerelve kerültek fel a lemezre? Tassonyi Zsolt készítette a dalok hangszerelését. Nagy részük még a Péntek 13, avagy a szerelem napja című vizsgaelőadáshoz készült, amit én írtam. Másik részük pedig egy eddig még be nem mutatott darabhoz készült. Az lemezt ide kattintva lehet meghallgatni és letölteni. Audrey

Fotó: Gordon Eszter



Peller Károly CD - képekben - klikk a fotóra [2020.04.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

toro szolgáltatás [2020.04.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu