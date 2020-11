Ma este indul a Madách Színház Online Színháza November 21-én 19.00 órakor indul a SzínpadON, a Madách Színház Online Színháza! A járvány első szakaszának idején fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy nem hagyjuk magára a közönségünket, és biztonságos online formában is tartani fogjuk a kapcsolatot. Megszületett két produkciónk művészházaspárok előadásában, a saját lakásukból közvetítve. A sikert látva úgy döntöttük, hogy ősszel új formában folytatjuk: színházi körülmények között, új, független, saját platformon. A nyár folyamán új weboldalt készítettünk, amely alkalmas az online előadások közvetítésére, és az ezekhez kapcsolódó jegyértékesítésre is, valamint a Madách Stúdiót felszereltük minden szükséges eszközzel, amely lehetővé teszi, hogy előadásainkat a lehető legmagasabb minőségben játsszuk és juttassuk el mindannyiuk otthonába. November 21-én, szombaton az Örökké fogd a kezem! előadásunkkal indítjuk útjára a SzínpadON-t, a Madách Színház Online Színházát. Carol Rocamora darabja Anton Pavlovics Csehov és Olga Knyipper színésznő szerelmének és házasságának története, amelyet Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter előadásában, Szirtes Tamás rendezésében láthatnak. „Az, hogy a Színház képes folyamatosan változni, megújulni, és hogy a kényszerben is megtalálja a lehetőséget, komoly bizonyíték a Színház életképességére. A próbák, amelyeket nyáron még Rudolf Péterék lakásában tartottunk, most a Madách Színház Stúdió Színpadán folynak különböző modern technikák igénybevételével. De bármilyen technikai eszközön keresztül szólaljon meg, a katarzist mindig a szó mágiája, a színészi jelenlét és a színházi tehetség jelenti.” Rudolf Péter hozzátette: „A Madách Színház kezdte idén nyáron a mi szereplésünkkel és ezzel az előadással a streamelést, ma pedig már az egész színházi világ ezt használja, ezzel az eszközzel él. Ennek köszönhetően élőben nézhette az Egyesült Államokban az írónő, és fantasztikus, hogy ez a modern eszköz, a stream milyen plusz találkozási pontokat teremt.” „ A tavaszunk erről szólt, nagyon megszerettük a darabot és az előadást. Az elmúlt hónapokban tovább értek bennünk a szerepek, és reméljük, az új, színházi körülmények között még sokkal jobb lesz.” – mondta Nagy-Kálózy Eszter. Tartsanak velünk új játszóhelyünkön is, az online térben, engedjék meg, hogy vendégük legyünk az otthonukban. Barátsággal:

Szirtes Tamás

igazgató [2020.11.21.]