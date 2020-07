Duett koncert Tompos Kátyával és Dolhai Attilával A Madách Színház csillagfényes tetőteraszán Tompos Kátya és Dolhai Attila személyében, immár ötödik páros ad színes, színvonalas koncertet. Jelenleg a színház, a Once/Egyszer című előadására építkezik. Zongorán kísér Köteles Géza. Mivel a színház művészbejáróján keresztül juthatunk a tetőteraszra, olyan, mintha nem is nőzőként, hanem vendégként érkeznénk a Madách Színházba. A növényekkel befutott falak, a kényelmes székek, a diszkréten zsongó smooth jazz, a barátainkkal való hangulatos beszélgetés is a vendéglátás hangulatára erősít rá. Látszik, hogy a színház technikai stábja nagy odafigyeléssel alakította ki a látvány, a hang, a kényelem és a biztonság minden elemét. Zárt térben, míg az emeletre jutunk, maszkot kell viselni, rendelkezésre áll kézfertőtlenítő. Tompos Kátya és Dolhai Attila négy estén át szórakoztatja a vendégeket. Elmondták mennyire hiányzott már nekik a közönség és azt is, hogy próba közben vették észre, hogy bizonyos dalok, sorok új értelemmel gazdagodtak a pandémia után. Mást jelent most az a sor: „Tán örökké várjak…” Dolhai Attila újra gitárral a kezében áll a színpadon, rajongói nagy örömére repertoárja kezdi visszanyerni sokszínűségét. Kátyával felidézik a Once musical legszebb dalait, Köteles Géza zongoraszólója is felcsendül, szintén a musicalből. Tompos Kátya két hajdani Karádi dalt adott még elő, mellyel felidézte a 30-as évek füstös budapesti bárjainak hangulatát. Előadásmódjával követte a kor stílusát. Ritkán halott dalok: Hogy elindult a hanglemez, Ne vegye szívére. Romantikus pillanat volt, mikor a Ne vegye szívére című dalban Dolhai Attila táncra kérte partnernőjét. A művésznő francia sanzonokat is énekelt, hihetetlen virtuozitással utánozva benne a hangszeres szólókat, Je Ne Veux Pas Travailler és a Les Champs-Elysées nótákat. Utóbbihoz Lackfi János írt briliáns humorú magyar szöveget, melyet a karantén időszak ihletett. Tompos Kátya az énekstílusokban való jártasságát és tehetségét bizonyította még a Keresztül Európán albumról megszólaló Az én kutyám című blues-zal. Dolhai Attila a 60-as éveket idézte fel A Villa Negra dalával. A 2012-es Ragyogás című önálló albumáról két számot is előadott. Az Éld át! című dalt, melyet egy fergeteges kosármeccs ihletett Sopronban. A művész úgy fogalmazott, ez a dal talán ars poetica is lehetne számára. A „Jön egy új nyár/Száz fényt szór rád” sornál az ember arra asszociál, hogy talán az előadó-művészet egén is kisüt a nap, és a programok meg tudnak valósulni a jövőben. Másik szerzemény a lemezről az Állj mellém című lírai, megható dal, melynél Dolhai Attila kéri a közönséget, hogy énekeljen vele, a szöveg segítségül feliratozva van. Dolhai Attila egy dal premierrel is kedveskedett a nézőknek, akkordjaira Müller Péter Sziámi írt szöveget, a dal címe Hülyeség. Tompos Kátya és Dolhai Attila elmesélte, hogy ugyan osztálytársak voltak a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, egyetlen közös jelenetük volt akkor csupán. Tizenöt évet vártak arra, hogy közös darabban játszhassanak, ez most megadatott számukra a Madách Színház színpadán a Once/Egyszer musical-ben.



Az Az előadások időpontja:

2020. július 29, 30, 31. augusztus 1. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek a Once/Egyszer… előadásból

Szereplők: Tompos Kátya, Dolhai Attila A Madách Színház további előadásai: 2020. augusztus 6, 7, 8. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek a Mary Poppinsból

Szereplők: Auksz Éva, Csonka András 2020. augusztus 13, 14, 15. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek A nyomorultakból

Szereplők: Miller Zoltán, Egyházi Géza Jagri Ágnes [2020.07.29.]