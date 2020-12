Posztumusz albuma jelenik meg Chris Cornellnek Posztumusz új albuma jelenik meg az énekes-dalszerző Chris Cornellnek, aki a lemez anyagát egy évvel halála előtt, 2016-ban vette fel. A Soundgarden énekesének a No One Sings Like You Anymore című lemezén Prince, John Lennon és Harry Nilsson számainak feldolgozásai szerepelnek - írta a BBC News pénteken. A zenész özvegye, Vicky Cornell elmondta: az album arról árulkodik, hogy az énekesnek kik voltak a kedvencei és mely dalaik fogták meg különösen.



Az 52 éves rockzenészt 2017-ben találták holtan egy detroiti hotelszobában, halálát öngyilkosságnak nyilvánították.



Cornell az 1984-ben alakult seattle-i Soundgarden egyik alapító tagja és énekese volt, a rockbanda Black Hole Sun és Spoonman című száma Grammy-díjas lett.



Szólóelőadóként is négy stúdióalbumot jegyzett, és 2006-ban ő énekelte a Casino Royale című James Bond-film főcímdalát, a You Know My Name című számot.



A No One Sings Like You Anymore felvételének zenei producere Brendan O'Brien volt, aki a Soundgarden legkelendőbb, Superunknown című lemezének elkészítésében is közreműködött.



Az új lemez anyaga a streamingszolgáltatóknál péntektől elérhető, a korongot pedig 2021 márciusától lehet megvásárolni. MTI [2020.12.13.]