Dimash - igazi ünnep: A kazah énekes fenomén története 3. Ahogy nálunk is zárva minden, néhány online koncertet leszámítva, úgy külföldön is ez a helyzet. Egészen tragikus látvány és érzés a művészeknek közönség nélkül, azonnali visszajelzés nélkül előadni bármit is, de a közönség is szenved az élő kapcsolat hiányától. Dimash Kudaibergen decemberben nagyon aktív volt, egy hetet Moszkvában töltött, különféle programokon, tévéfelvételeken vett részt. A Victoria-2020 díjátadón is fellépett – közönség nélkül - december 3-án, ahol Igor Krutoy és Lara Fabian szerzeményét, a „Your Love” c. dalt énekelte. Megjegyzendő a csodálatos, francia barokkos Richelieu-hímzéssel készült inge, valamint a megszokottnál is kifejezőbb, kiélezettebb, szenvedéllyel teli előadása. A zongoránál a zeneszerző. Hol vagy te most?

Ma is emlékszem ránk

Hol van a múlt,

Még egészen

Egyek voltunk

Emlékezz rá, nem volt az veszélyes

Volt sok erőnk, hogy álmodjunk,

Lélekben is. Mivé lett a nagy szerelem,

Csak fájdalom, mi tép engem.

Hogy tudnék ismét szeretni

Hittel élni tovább. Hol élsz te most,

Mit csinálsz esténként?

Törődsz-e még

Megosztani emlékeket

Ha éneklek, hallod-e még hangom,

Ahogy neked adok minden akkordot. Mivé lett a nagy szerelem,

Csak fájdalom, mi tép engem.

Hogy tudnék ismét szeretni

Hittel élni tovább.

Hogy tudnék érted kiáltani

átírni életünk, remélve,

Hogy letörlöd érted sírt könnyem. Mivé lett a nagy szerelem,

Csak fájdalom, mi tép engem.

Hogy tudnék ismét szeretni

Hittel élni tovább.

Hogy tudnék érted kiáltani

átírni életünk, remélve,

Hogy letörlöd érted sírt könnyem

Hogy letörlöd érted sírt könnyem Fordította :Erika Sigunova https://lyricstranslate.com/hu/translator/erika-sigunova Pár nappal később, december 5-én, a Az Év Dala 2020 koncerten lépett fel, a covid miatt csökkentett nézőszámú közönség előtt a moszkvai VTB Arénában, ahol 3 számot énekelt, köztük az új dalt, melyet rajongóinak, a Dears-nek, Kedveseinek ajánlott. Igor Krutoy és Igor Nyikolaev szerzeménye a Hiányzol (I miss you). Érdemes megfigyelni a rengeteg virágot - igen, ezt mind ő kapta, a fellépők közül egyedüliként. Öltözete barokk stíluselemeket is mutatott a rendkívül fiatalos és extravagáns szettekben, egész héten . Láthatóan nagyon gondos és alapos a megjelenésének a tervezése is, összhangban az énekelt dalok témájával, az eladásmódokkal és a helyszínekkel. A szükséges külsőségeken túllépve koncentráljunk a zenére, az előadásra, adjuk át magunkat Dimash hangjának, gyönyörködjünk hangszíne változatosságában a szövegben rejlő érzelmek megjelenítésében. Egy, eddig nem hallott tónust fedezhetünk fel pár ütem erejéig: majdnem recitativónak tűnő, rekedtes, fáradt, elgyötört, vágyakozó, idősebbnek tűnő férfihang (1:32-1:40), ami egy pillanat alatt változik át lágy, szerelmes tónusba, majd ütemenként (1:42-1:52) lép egyik hangszínből a másikba. Megjegyzem, egyedülálló, hatalmas hangterjedelme, kidolgozott, lenyűgöző technikája mellett egyre jobban úgy tűnik, hogy az egész világ zenéjének elemeit, korszakait is beépíti a saját előadásaiba, így egészen kivételes, szintetizáló egységet hoz létre. (recitativo: szólisztikus, hangszerkíséretes énekbeszéd, amely a 17. században, az olasz operával összefüggésben alakult ki.) További információ itt érhető el: Napszállta van a parton, ahol találkoztunk,

És a part fölött madárraj köröz.

Mintha először, állok s várok én

Itt lent a parton, és nem tudhatom,

Hol vagy te? Kivel vagy? Nagyon hiányzol nekem,

A te mosolyod, és gyönyörű szemeid,

És így a sorssal szemben, eljövök ismét,

Hogy várjak itt rád. Van akinek semmiség,,

Nekem nagyon nehéz,

Tiszta lappal elölről kezdeni,

Képtelen vagyok. Itt a parton én

Szerelmes hittel várva várlak még.

Hol vagy te? Kivel vagy? Nagyon hiányzol nekem,

A te mosolyod, és gyönyörű szemeid,

És így a sorssal szemben, eljövök ismét,

Hogy várjak itt rád. Napszállta van a parton, ahol találkoztunk,

Napszállta van a parton, nekem nagyon hiányzol. (fordította :Erika Sigunova https://lyricstranslate.com/en/translator/erika-sigunova) A 2019-es év moszkvai D-Dynasty koncert felvétele ízelítő a hangulatból a 2021. január 16-i online koncert előtt, amelyről infó itt, a New York-i koncert részletével. (https://zene.hu/20201211_dimash_online_koncertet_ad_januarban_jegyinfo_itt) A moszkvai koncert igazi szépséges, fenséges és méltóságteljes ünnep még akkor is, ha meglepetésszerűen rappelni kezd a Screaming közepén. Na, de mit mond? Kevesen értik, de nem csoda, ha megalapozza az est hangulatát. Öreg s újonc, atyafiak, testvérek, barátok

Őszinte örömmel szólok hozzátok!

A mai dzsigitek, wow, remek srácok!

Dzsigitjeink érdemérme hősének, mi róluk szól – Ah

Ismerős vagy ismeretlen – egyazon

Öregnek is, újoncnak is tisztelet s hódolat

Nekik, akik megőrzik, tisztelik, dicsőítik anyanyelvüket és sokoldalúak! (Fordította: Jaksits Ilona https://lyricstranslate.com/en/translator/jaksits-ilona ) (Dzsigit: katona) Dimash éneklése, színpadi mozgása, jelenléte, a flow, a közönséggel való kapcsolat, a majdnem hercegi ruhái, a színpadi fények és a háttér képei mind-mind a kifejezés szolgálatába állított, gondosan megtervezett elemek. Ez a koncert még jóval a világjárvány kitörése előtt volt, Dimash itt felhőtlenül boldognak látszik, az imádott kedvesek együtt énekelnek vele, ez egy lélek-ünnep. Igazi Ünnep. Ránk fér ennek a nehéz évnek a végén. Még több infó a koncertről: https://dimash-efc.ru/concerts Szerző: Nagy Gabriella [2020.12.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu