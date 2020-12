Dimash online koncertet ad januárban - jegyinfo itt 2021. január 16-án Dimash Kudaibergen online koncertet ad . Minden info elérhető a művész honlapján Jegyvásárlás regisztráció után December 17-ig kedvezményes áron vásárolhatók meg a jegyek, 10 dollárért. Dimash lett a világ legnagyobb egészségügyi ellátási nonprofit szervezetének, a Project C.U.R.E.-nek az első nagykövete, amely jótékonysági célú orvosi felszereléseket szállít különböző országok számára. A "DIMASH DIGITAL SHOW" online koncert bevételének egy részét jótékonysági tevékenységre fordítják a szervezet számára, amint arról a DimashNews beszámolt. Dimash became the first Ambassador of the world’s largest medical supply non-profit organization Project C.U.R.E, which supplies medical equipment for charity to different countries. Part of the proceeds from the «DIMASH DIGITAL SHOW» online concert will be donated to the organization for charitable activities, as reported DimashNews. Dimashról megjelent írás itt Ízelítő a 2019 decemberi New York-i koncertről: [2020.12.11.] Megosztom: