Szilveszterezz a Barba Negrában - Online New Year's Eve Jukebox - Szilveszterezz a Barba Negrában - Online "Sok-Sok barátunkat meghívtuk erre a szilveszteri bulira, ahol csak olyan videókat gyűjtöttünk össze, amik a Barbában készültek. Szóljatok ti is a haveroknak és mindenkinek, aki szereti a rockzenét, hogy érdemes lesz velünk tölteni az év utolsó estéjét!



Úgy gondoltuk, nem búcsúzhatunk 2020-tól nélkületek. Éppen ezért december 31-én 20 órakor képzeletben kinyitjuk a Barba kapuit az online térben. Összeraktunk egy hatalmas csokrot azokból a felvételekből, amik nálunk készültek, bepakoltuk egy nagy zenedobozba, jól összekevertük, és az újonnan indult youtube csatornákon át is adjuk nektek szilveszter éjjel. Csatlakozzatok az eseményhez, kövessétek a Barba Negra hivatalos Youtube csatornáját, bontsatok velünk közösen egy jó italt, ezzel köszöntve 2021-et!" - áll a klub tájékoztatójában.



A "belépés" ingyenes!







