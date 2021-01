"Legdrágább nyájas olvasó!" - A Bridgerton család - Filmajánló Ha a megszólításomat megértetted, már gondolod, miről fogok beszámolni neked a zene.hu internetes portálon. Nem kívánom ismételni a számtalan csatorna kritikáját, nem fogsz tartalmat olvasni nálunk, és összehasonlító elemzés sem lesz. Próbáltam azonban új szempontokat találni, hogy a nem mindennapi siker, és bizsergés nyomába eredjünk. Erősen indult a 2021-es báli szezon. Julia Quinn könyvsorozatának első kötetéből A herceg és én-ből mindennél forróbb sorozatot hozott létre a Netflix, a világ vezető streaming szórakoztatója. Megfoghatatlanul nagy feladatba vágták a fejszéjüket az alkotók. Nyolc kötet, számtalan jellem, számtalan helyzet, melynek számtalan értelmezése lehetséges. A kritikai lehetőségek kifogyhatatlan tárháza a filmadaptáció. Külön értékelhetjük a magyar szövegért felelős Simon Nóra munkáját, aki próbál egyensúlyozni a forgatókönyv és a regény szövegéhez való hűségben. A kritikák, beszámolók sora jó kis botrányt vetítenek elő. Népes a fanyalgók csoportja. Vagy csak az irigység lángjai csapnak magasra mikor egyes bloggerek, kommentezők, elemzők minősítik negatívan a végtelenül színes, cseppet sem könnyen megfogalmazható, szenvedélyes sztorit. A sztorit, ami végig söpört a világon, és megtalálta a hihetetlenül népes, főként hölgyekből álló célcsoportját. A kommentek leginkább erről tanúskodnak. A sorozat mondhatni hiányt töltött be a romantikus lányregények filmpiacán. Végre egy karácsony, amikor nem Büszkeség és balítétet-et vagy Kisasszonyok-at nézünk. Persze van, akinek nem elég korhű, történelemhamísítóként is aposztrofálják. Egyeseknek túl naiv. Másoknak túl színes. Van, akinek sok a szex benne, és olyan is akad, aki szerint abból soha nem lehet elég sok, főleg ha a herceg ennyire szívdöglesztő a sztoriban. Nos, nyájas olvasó, ha az 1813-as évek valóságát szeretnénk megismerni, akkor polgári forradalmakról és a nemzetállamok kialakulásáról kell filmet keresnünk. Olvasgathatunk a liberalizmusról és a nacionalizmusról, a szellemi és művészeti irányzatok közül pedig a romantikát és a realizmust kell tanulmányoznunk. Filmünknek nem az a célja, hogy a kort ábrázolja. Sokkal inkább egy alternatív valóságot teremt. Arra sarkall, hogy nézz utána az 1800-as éveknek, hogyan is történt valójában. A Bridgerton család mai szemmel nézve, egészen normális, habár történetét a 19. századba helyezték, ott pedig egyáltalán nem nevezhető átlagosnak. A filmsorozat ­első évada, egy fiatal lány, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) – Rudolf Szonja jellemfejlődésén keresztül, egy romantikus szerelmi történetbe ágyaz bele olyan nagyon is valóságos problémákat, mint az öröklés kérdése, az elrendezett házasságok ügye, a jó erkölcs fogalma, a nők jogai, feladata. Talán furcsa lesz, amit mondani fogok, de azokkal a momentumokkal is fontos valóságra utalnak az alkotók, melyeket nem a valóságnak megfelelően mutatnak be. A történetben több valódi dráma és dilemma van, de a csúcs a hatodik részben jön el. A herceg és én című könyv először 2000-ben jelent meg. Az elmúlt pár év azonban a MeToo mozgalom nyomán teljesen átformálta a gondolatainkat, a megítélésünket szexuális kérdésekben. És még mennyi mindent látunk másként az elmúlt 20 év fényében! Mást takar ma a korrektség fogalma, felértékelődni látszik a nyerő-nyerő szerepleosztás /legalábbis a világ jobb köreiben-szerk./. Sokkal árnyaltabban értékeljük a bántalmazás kérdését. Simon Basset (Regé-Jean Page) - Novkov Máté, Hastings hercegének problémája valódi probléma, ami az évszázadok alatt sem változott, a szeretet nélkül élés, mély (a filmbélinél sokkal mélyebb-szerk.) jellemdeficithez vezet. Történetünk romantikájában, üdeségében megmutatja, hogy van ebből kiút. Ez a film, amit oly sokan csak kis limonádénak tartanak, nagyon is ellentmondásos, és problematikus helyzeteket vet fel. Chris Van Dusen, a sorozat készítője sokat elmélkedik ezekről a témákról, ezért is lett a sorozat sokkal több, mint egy lányregény. Népszerűségének titkát is valahol a történelmi hitelesség és a vágyott valóság arányaiban kell keresni. Daphne, a főszereplő, nem hétköznapi lány, ő nem esik kétségbe és használja az öklét, ha kell. Nem tipródik túl sokáig, mer kérdezni, szembenézni. Betartja a szabályokat, próbál megfelelni a társadalmi elvárásoknak, de nem lehet belekényszeríteni semmibe. Amilyen kicsi és törékeny testileg, olyan nagy a belső ereje. A film bővelkedik még a nagy nőalakok bemutatásával, Sarolta királyné (Golda Rosheuvel) - Hegyi Barbara, Lady Danbury (Adjoa Andoh) - Szirtes Ági, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) - Söptei Andrea, Portia Featherington (Polly Walker) - Básti Juli. Arra bíztatom az olvasót, csak bátran elemezze önmagának ezeket a karaktereket is. Habár igazán vonzó fiatalembereket vonultat fel a sorozat, azt gondolom, a nők hozzák a nagyobb értéket, még az ilyen fiatal karakterekkel is, mint Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) - Döbrösi Laura, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) - Sodró Eliza. De talán a következő évad az uraké lesz… A Bridgerton család sztoriját 2020 decemberében, karácsonykor osztotta meg a szolgáltató. Most, január második hetében pedig a főszereplők követőtábora több százezresre, sőt milliósra duzzadt a közösségi médiában. Ha új szempontot ígértem a filmhez, hát örömmel mesélek arról is, hogyan teltek a hónapok a stábban való munka során. Próbák sora a főszereplőknek, edzések, lovagló órák, szöveg és koreográfiatanulás, az állóképesség megszerzése. Közben a statisztéria között forgott a film. A kosztümök próbája már hatalmas munka lehetett, ugyanis Ellen Mirojnick jelmeztervező 238 varrónővel dolgozott közel 6000 jelmez elkészítésében. Csak Daphnénak 104 ruhája volt. Modern szöveteket és technikákat használtak az elkészítésnél. Phoebe Dynevor és Regé-Jean Page fizikailag is hatalmas kihívásnak felelt meg. Na, nem úgy, ahogy a nyájas olvasó gondolja. Órákon át keringőzni a próbateremben, majd a bálteremben, vagy hosszú órákat ázni az esőgép alatt – elárulhatom, a víz hideg, és hideg a levegő is – nem egyszerű feladat. Egy napon át sétálni a parkban, közben várni az átállásokra sem egyszerű. A statiszták hadait hajnal négykor kezdte öltöztetni a stáb, haj, smink, kiegészítők. Bizonyára nagyon hálás volt, akinek boleró, kalap, vállkendő, felöltő jutott a több mint száz, hűvös angol helyszínen a hajnali frissességben. Nem annyira hangulatos greenbox háttérben dolgozni, viszont sokkal komfortosabb. A kis táskák remekül titkolják a mobil telefonokat, megbújik bennük egy kis szelet csokoládé, és zsebkendő, ami olykor életmentő lehet. Igazi kihívás a fűző viselése. A forgatások nagy izgalma a statisztériában, mikor jelen vannak a főszereplők és megérintik egyesek vállát, hátát… Nos, ebben a filmben bőven volt erre is alkalom. Egy-egy tánc, bokszmérkőzés, opera előadás felvétele akár egy napig is eltarthatott, szinte az összeesésig dolgozik a stáb. A nap végén, valamikor éjjel sztár és statiszta ugyanúgy rogynak le. De akkor még gondosan el kell rendezni a kosztümöket, az utolsó hajtűig. Bizony mondhatom nyájas olvasó, e sorok írója kevés kimerítőbb napot élt meg, mint egy kosztümös film forgatási napjai. Most pedig jöjjön egy komoly fejezet, hogy zenei portál lévén, alaposan beszámoljunk a filmben hallható muzsikáról is. E sorok írója, sokat látott hölgy révén, nem mozog otthonosan a mai kortárs könnyűzene világában, de szellemi kihívásként a fantáziájának köszönhetően, nagyon nagy élvezettel próbálta értelmezni a dalokat a korabeli jelenetekben. A modern zene komolyzenei adaptációja is hallható a műben, mely Kris Bowers, az 1989-es születésű Emmy-díjas zeneszerző, zongorista, és a Vitamin String Quartet & Duomo ténykedése alapján jött létre, és minden ízében modern is maradt. Meg kell mondanom, lenyűgözött engem a muzsika „használata”. Az epizódokban a zene varázsolt el leginkább. Keretbe foglal mindent, ami régi és új, klasszikus és modern a gondolatiságban és a látványban. Ahogyan ritmusával, dallamával, hangulatával és mondanivalójával leköveti a snitteket. Sufjan Stevens - Love Yourself , Taylor Swift - tolerate it, Celeste – Strange, Billie Eilish - bad guy, Ariana Grande - thank u, next, Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B, Shawn Mendes - In My Blood, JPOLND - The End dalok feldolgozása hallható a filmben. És a báli szezont hogyan is képzelhetnénk el Mozart, Bach, Chopin, Sosztakovics, Offenbach, Haydn, Beethoven csodálatos dallamai nélkül, természetesen frissen értelmezve és tálalva. A teljes felsorolással nem tudom megajándékozni az olvasót, de a teljes anyagot böngészésre még ajánlhatom. Legdrágább nyájas olvasó! Csak egy adóságomat szeretném még törleszteni. A film magyarul is megszólal. És én nem hagyhatom szó nélkül Hámori Ildikó, Básti Juli, Szirtes Ági, Hegyi Barbara teljesítményét. Imádtam őket! Nagy szomorúságomra, a magyar portálokat nem árasztja el a magyar stáblista, keresgélés, baráti segítség nyomán egy eldugott fiókból előkerült az összes név. Igen nagyon szép teljesítmény szinkronizálni is. Jó színészeknek, csak jó hangot, méltó hangot szabad adni és a magyar művészek remekeltek ebben.



Hát itt a Mafilm Audio Kft. stáblistája, tessék böngészni! Philipa Featherington (Harriet Cains) - Andrusko Marcella

Prudence Featherington (Bessie Carter) - Varga Lili

Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt) - Kobela Kyra

Lord Featherington (Ben Miller) - Hirtling István

Benedict Bridgerton (Luke Thompson) - Tasnádi Bence

Lady Cowper (Joanna Bobin) - Bertalan Ágnes

Cressida Cowper (Jessica Madsen) - Martinovics Dorina

Rose (Molly McGlynn) - Szakács Hajnalka

Jeffries (Jason Barnett) - Mihályfi Balázs

Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale) - Kiss Eszter

Francesca Bridgerton (Ruby Stokes) - Mikita Dorka

Lady Danbury (Adjoa Andoh) - Szirtes Ági

Lady Whistledown (Julie Andrews) - Hámori Ildikó

Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) - Orosz Ákos

Marina Thompson (Ruby Barker) - Törőcsik Franciska

Siena Rosso (Sabrina Bartlett) - Szilágyi Csenge

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) - Sodró Eliza

Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) - Rudolf Szonja

Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) - Söptei Andrea

Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) - Döbrösi Laura

Colin Bridgerton (Luke Newton) - Ágoston Péter

Simon Basset (Regé-Jean Page) - Novkov Máté

Sarolta királyné (Golda Rosheuvel) - Hegyi Barbara

Portia Featherington (Polly Walker) - Básti Juli

Will Mondrich (Martins Imhangbe) - Gémes Antos

Gregory Bridgerton (Will Tilston) - Gáll Dávid

Brimsley (Hugh Sachs) - Kapácsy Miklós

Henry Granville (Julian Ovenden) - Welker Gábor

Mrs. Varley (Lorraine Ashbourne) - Kiss Mari

Humboldt (Simon Ludders) - Szabó Endre

Lord Wetherby (Ned Porteous) - Kurely László

Mrs. Wilson (Geraldine Alexander) - Zsurzs Kati

Ítélkező anya (Joanne Henry) - Szórádi Erika

Sofőr (Ray MacAllan) - Dézsy Szabó Gábor

Lucy Granville (Sandra Teles) - Kis-Kovács Luca

Frigyes herceg (Freddie Stroma) - Dér Zsolt

III. György király (James Fleet) - Mertz Tibor

Lord Hardy (Anand Desai-Barochia) - Lovas Dániel

Nigel Berbrooke (Jamie Beamish) - Szikszai Rémusz

Alice Mondrich (Emily Naomi) - Pájer Alma Virág

Lord Rutledge (Michael Culkin) - Harsányi Gábor

Lord Weaver (George Kemp) - Király Adrián

Albion Finch (Lorn Macdonald) - Kurely László

Nicky Mondrich (James Bryan) - Kovács András Bátor

Celia (Georgia Burnell) - Mikecz Estilla

Simon 11 évesen (Lucas Booth-Clibborn) - Kovács András Bátor

Lord Middlethorpe (Paul Hunter) - Holl Nándor

Lady Trowbridge (Amy Beth Hayes) - Mohácsi Nóra

Simon ápolónője (Lynette Clarke) - Kocsis Mariann

Simon 4 évesen (Oscar Coleman) - Kovács András Bátor

Lord Ambrose (Simon Lennon) - Rada Bálint

Hastings hercegnéje (Daphne Di Cinto) - Dobó Enikő

Lord Tompkins (Nicholas Shaw) - Kurely László

Ceremóniamester (Vincent Davies) - Kurely László

Simon 6 évesen (Cairo Eusebe) - Kovács András Bátor

Ambiciózus anya (Emma Beattie) - Bálint Adrienn

Ügyelő (Phil Snowden) - Bordás János

Szakács (Raul Fernandes) - Bercsényi Péter

Szolgálattevő (Al Nedjari) - Szabó Endre

Hastings hercege (Richard Pepple) - Epres Attila

Ideges kérő (Ram Gupta) - Fáncsik Roland

Lady Berbrooke (Caroline Quentin) - Egri Márta

Jóképű fiatalember (Jonathan Jude) - Bergendi Áron

Királyi orvos (Tom Mannion) - Dézsy Szabó Gábor

Eleven fiatal hölgy (Eleanor Nawal) - Dér Marus

Orvos (Stuart Organ) - Csuha Lajos

Kurtizán (Jordan Alexandra) - Kis-Kovács Luca

Libériás inas (Luke Pierre) - Király Adrián

Orvos (Amerjit Deu) - Király Adrián

Szakácsinas (Paul G. Raymond) - Kanalas Dániel

Érsek (Anthony Wise) - Cs. Németh Lajos

Sir Phillip Crane (Chris Fulton) - Brasch Bence

Mrs. Colson (Pippa Haywood) - Igó Éva

Tom (Ash Hunter) - Böröndi Bence

Fogadós (Mark Ramsay) - Csuha Lajos

további magyar hangok: Ács Petra, Albert Péter, Bálint Adrienn, Bergendi Áron, Bor László, Bordás János, Dézsy Szabó Gábor, Fáncsik Roland, Farkas Zita, Fehér Péter, Fehérváry Márton, Hám Bertalan, Hirling Judit, Holl Nándor, Jászberényi Gábor, Kanalas Dániel, Kereki Anna, Király Adrián, Kis-Kovács Luca, Kocsis Mariann, Korponay Zsófi, Kuna Kata, Kurely László, Lipcsey Colini Borbála, Lovas Dániel, Málnai Zsuzsa, Mayer Maya, Mentes Júlia Virginia, Mikecz Estilla, Mohácsi Nóra, Németh Attila István, Pájer Alma Virág, Sipos Viktória, Szabó Andor, Szórádi Erika, Téglás Judit, Urbanovits Krisztina

magyar szöveg: Simon Nóra

hangmérnök: Gábor Dániel

vágó: Székely Daniella

gyártásvezető: Gelencsér Adrienne

szinkronrendező: Majoros Eszter Legdrágább nyájas olvasó, várjuk együtt a második évadot! Lady Whistledown (helyett)



