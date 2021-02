Online debütál az abszurd dráma A szabadságkeresés, a generációs feszültségek, a társadalmi elvárások fojtó béklyói és a kétségbeesett kitörni vágyás áll a REÖK legújabb abszurd drámájának középpontjában. A fanyar humorú Ájvonne, a berliminszki menyasszony az online térben debütál február 9-én, Herczeg T. Tamás rendezésében. Mit tehet egy fiatal, akire a társadalom és a család folytonos elvárásai egyre növekvő terhet raknak? Szembefordul a bénító konvenciókkal és megpróbál egy önálló, őszinte életet élni. Jhenő, a pártfőtitkár fia is megelégeli az őt irányító szigorú szabályokat, és lázadása bizonyítékaként eljegyzi Ájvonne-t. A szabad, intakt „véglényt”, akire nem nehezednek a mindannyiunkat gyötrő társadalmi nyomások. „Ájvonne hallgatagságával és puszta jelenlétével állandó kérdéseket támaszt a környezetében. Ő maga alig cselekszik. A többiek mégis kiborulnak tőle, rávetítik saját tulajdonságaikat, a hazugságaikat, korábbi bűneiket és a félelmeiket. Minden áron szabadulni akarnak tőle. Ebben van gyakorlatuk, hiszen akár ölni is képesek, hogy eltüntessék a számukra nem kívánatos személyeket” – mondta Sebők Maya, aki a darab címszereplőjét alakítja. A rendező, Herczeg T. Tamás úgy fogalmaz, akik szeretnek belesni a királyi családok életébe, sok párhuzamosságot fedezhetnek fel az Ájvonne-ban. „A való életben is mindig megjelennek a lázadók, a kikacsintók, mindig van egy valaki, aki az elit által megkövetelt elvárásokból, tradíciókból ki akar lépni. A darab is erről szól, hiszen a főhős a maga generációs küzdelmei folytán megpróbál kitörni abból az örökségből, amit a családja, vagy a társadalom elvár.” A produkciót a valóságtól elrugaszkodó, expresszív formavilág hatja át. Premierjét - a jelenlegi korlátozások értelmében - az online térben láthatják a nézők február 9-én. A színházi élmény nem sérül, a közönség tekintetét a darabba épített kamerák igyekeznek helyettesíteni, az épület különböző helyiségeiben párhuzamosan játszódó jelenetek pedig a díszletbe épített monitorokon láthatók. A művet Witold Gombrowitz, Yvonne, a burgundi hercegnő nyomán Bodolay Géza írta, a produkció az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készül.



