Négy stadionkoncertet szerveznek a beoltottaknak Négy szabadtéri koncertet szerveznek a Covid-19 ellen beoltottaknak a tel-avivi Bloomfield stadionban - jelentette be szerdán a helyi önkormányzat. A tekintélyes méretű tel-avivi sportstadionban régebben ezrek tomboltak világsztárok, köztük Art Garfunkel, az Iron Maiden vagy a Black Eyed Peas koncertjein. Ezen a hétvégén sokkal bensőségesebb lesz a hangulat: 500 tel-avivi zenerajongót várnak a Jerusalem Post szerint. Az önkormányzat szerdai bejelentése szerint azok a lakosok vehetnek részt a koncerteken, akik rendelkeznek az új típusú koronavírus okozta Covid-19 ellen beoltottaknak járó zöldkártyával.

Péntek délután Ivry Lider, szombat este Salom Hanoch, vasárnap délután Jardena Arazi, este Dikla lép fel.

Az egyes koncertekre legfeljebb 500 nézőt engednek be, akik előre kijelölt helyeket foglalhatnak el a közösségi távolságtartás szabályai szerint.

Az önkormányzat elmondása szerint a Maccabi Tel-Aviv FC labdarúgócsapat otthonának számító stadionban ez lesz az első zenei esemény, mióta a felújítást követően 2019 augusztusában ismét megnyitották. [2021.03.04.]