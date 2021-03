Március 16-án kezdődik a Bach Mindenkinek Fesztivál 2021 Március 16-án kezdődik a Bach Mindenkinek Fesztivál, amely több mint 100 koncerttel, zenés beszélgetésekkel, filmekkel várja online a közönséget. A március 16-ával kezdődő két hétben a Bach Mindenkinek Fesztivál honlapján, közösségi oldalain és videómegosztó csatornáján több mint 100 koncertet mutatnak be, olyan, a barokk zene kontextusában különleges hangszereken is megszólaltatva Bach zenéjét, mint az ukulele vagy a pánsíp.



A streamelt koncertek mellett erre az évre készült felvételek, zenés beszélgetések, filmek lesznek láthatóak. A korábbi évek nagyszabású koncertjeiből is található majd válogatás, mint például Bach János-passiója, vagy hat csellószvitjének koncertfelvétele - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Olyan kiváló művészekkel lehet majd találkozni az online térben, mint Perényi Miklós Kossuth-díjas csellóművész, Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester, Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész, Pitti Katalin Liszt-díjas énekművész, Rohmann Ditta Junior Prima Díjas csellóművész, de fellép a Bach Mindenkinek Fesztivál igazgatója, Kovács Zalán László tubaművész is. A kiemelkedő együttesek is méltó teret kapnak, mint például a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és az Operaház művészei. A programokat a Bach Mindenkinek Fesztivál honlapján - bachmindenkinek.hu - lehet követni ingyenesen.



A fesztiválnak 2021-ben több szakasza lesz, az online indulást követően nyáron kezdik el a szabadtéri koncerteket. A Bach Mindenkinek Fesztivál fővédnöke Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, védnöke Vásáry Tamás Kossuth- és Prima Primissima Díjas zongoraművész, karmester.



A fesztiválhoz idén is kapcsolódik jótékonysági kezdeményezés, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számára az online térben lehet adományokat felajánlani a fesztivál honlapján leírt módon.

MTI [2021.03.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu