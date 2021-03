Zenélő logó készíthető a Liszt Ferenc Kamarazenekar webes applikációjával Bárki zenélő logót készíthet magának a Liszt Ferenc Kamarazenekar új webes applikációjával. A zenekar szerdai közleménye szerint az alkalmazással olyan zenélő jel készíthető, amely működésében és megjelenésében a zenekar új, Bartók Divertimentójának első ütemeit rejtő logójához kapcsolódik. A felhasználók egyelőre nyolc zenemű 27 részletéből generálhatnak saját jelet, de az alkalmazást folyamatosan újabb zenerészletekkel bővítik. A felületen elérhető zenedarabokról rövid ismertetőt olvashatnak a látogatók, és meg is hallgathatják a műveket a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Az applikációt a zenekar megújult honlapján próbálhatják ki az érdeklődők.

"Az applikáció célja, hogy az a láthatatlan kapocs, ami a zenekar és a közönségünk között az évek során létrejött, most vizuális formát ölthessen. Művészeti munkánk fontos alkotóelemei az innovatív megoldások, amelyekkel újra és újra meglepjük majd közönségünket" - idézi a közlemény Várdai Istvánt, a zenekar művészeti igazgatóját.



A logó generálása és kirajzolása egy Musical Instrument Digital Interface (röviden MIDI) fájlban tárolt hangsorozat alapján készül, amely egy kiválasztott zenemű adott részletének főszólamát rejti. A MIDI fájl két típusú hangot, törzs- és módosított hangot kódol egy tízoktávos tartományon, ezért a rajzolás két színnel történik. A zenemű részletét az arculati keretrendszer alapján kör alakban rajzolja ki az applikáció, amely tulajdonképpen az ötvonalas kotta körbeforgatásával jön létre. A logók generálását egy rajzolási algoritmus irányítja.



Az együttes hosszútávú törekvése, hogy a jelek a QR-kódhoz hasonlóan közvetlenül vagy közvetve információhordozásra is képesek legyenek, de a tervek között szerepel különböző, személyre szabott termékek bevezetése is - olvasható a közleményben.

MTI [2021.03.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu