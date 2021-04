Online, élő koncertsorozat indult hazai előadókkal A #hallgasshazait eseménysorozatában Berkes Olivér, Freddie és Opitz Barbi is színpadra áll. Elindult a JOY #hallgasshazait eseménysorozata, amelyben hétről hétre, minden csütörtökön hazai előadók adnak koncertet, menő helyszínekről streamelve, az előadók és az élményre szomjazó közönség szívét is megmelengetve ezzel kicsit. Többek között Berkes Olivér, Freddie és Opitz Barbi is szerepel a line-upban. A JOY áprilisban útjára indult Facebook-live eseménysorozatában az egy órás koncertek mellett élő interjúkat is láthat a közönség, a zenekarok Léderer Fruzsinának, a JOY magazin riporterének nyilatkoznak. Akinek nincs programja csütörtök estére, bizton számíthat a #hallgasshazait koncertélményére. A változatos line-up folyamatosan bővül, a fellépések és az interjúk az élő közvetítés után a joy.hu-n és a JOY YouTube-csatornáján is visszanézhetőek. A JOY és joy.hu-t is kiadó Marquard Media Hungary az egy éve hatalmas sikerrel futó #vegyélhazait kezdeményezésével a hazai kulturális, gasztro- és design vállalkozóknak kíván platformot biztosítani. „A #hallgashazait programunk pedig a magyar együtteseknek és a vendéglátóhelyeknek ad szereplési lehetőséget. Az eseménysorozat új színt visz a vírushelyzet miatt tetszhalott hazai pop-rock szcénába, és a közönség reakcióját sem kell teljes mértékben nélkülöznie a bandáknak, az üzeneteket, kérdéseket ugyanis beolvassuk nekik, így téve interaktívvá a fellépést. A nagy közönségkedvencek mellett tudatosan bővítettük a palettát alternatív zenekarokkal is, szeretnénk megmutatni a JOY közöségének, hogy ez a zene is lehet menő” – mondta el Léderer Fruzsina, a #hallgasshazait szervezője, házigazdája. „A zenélés és a koncertek az életünk része, így a zenekarommal nagyon ki vagyunk éhezve az élő csapatzenélésre. Örülünk ennek a szuper kezdeményezésnek, még ha „csak” virtuális módon is, de végre közönség előtt léphetünk fel. Ugyanakkor hozzá kell szokni a helyzethez, mert az egyik legszebb érzés, amikor a közönséged veled együtt énekli a dalokat, és látod az arcukon az örömöt, nem beszélve a tapsról, ami egy színpadi ember gázsijának az egyik, ha nem a legfontosabb alkotóeleme” – mondta el Berkes Olivér. „Nagyon hiányzik már, hogy lássam a közönséget, nagyon fontosak ők nekem, ezért borzasztóan örülök, hogy ha egyelőre virtuálisan is, de találkozhatunk végre” – nyilatkozta Opitz Barbi. A #hallgasshazait live-jaiban koncertet adott már többek között Ya Ou & Békefi Viki, valamint a Carson Coma és az OliverFromEarth. A következő hetekben pedig az alábbi előadók tűnnek fel, és a lista folyamatosan bővül: Freddie, Berkes Olivér, Opitz Barbi, Ohnody, Dárdai Blanka, BAAB, Kállay Saunders, Holychicks, Patché. [2021.04.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu