Megjelent Dimash Be with me akcióklipje Komédia, paródia, akció, szikrázás, csillogás, nők, pénz, alvilág. Igen, a verekedés sem marad el. A Golden (https://zene.hu/20210303_dimash_golden_uj_utakon ) megjelenése óta sem tétlenkedett Dimash Qudaibergen, a januári online koncertből kiadott fergeteges Kieli Meken (https://www.youtube.com/watch?v=2716iHnVkK8 ) és a csodálatos Amanat (https://www.youtube.com/watch?v=Y2PqnN31pL0&list=RDMM&index=1 ) után, a szintén januárban bemutatott Be with me klipjének premiere volt április 30-án. Már az online koncerten (https://dimashnews.com/dimashtyng-be-with-me-ani-muzykalyq-platformal/) is hatalmas meglepetést okozott a nagyon modern stílusával és hangvételével, s erre a majdnem mozifilmnek is beillő – vállaltan Jackie Chan stílusát idéző – videója csak ráerősített. Komédia, paródia, akció, szikrázás, csillogás, nők, pénz, alvilág. Igen, a verekedés sem marad el. Röviden: a főhős a luxusbárban kiválaszt egy táncost a színpadról (vagy a lány elhagyta őt a pénz miatt és most érte ment, hogy kimentse onnan), de a lány most egy maffiózóhoz tartozik, aki elég félelmetes lehet neki, ezért megijed, menekül, de Dimash igazi férfi módjára megverekszik érte, s végül egy (lopott) virágcsokor győzi meg a lányt, hogy menjen vele, hisz maga a dal is erről szól. De nem Dimash (és Radoslav Lukin ukrán rendező) lenne, ha ez ennyire szimpla mese lenne. Persze, értelmezhetjük így is: pazar zene, pazar éneklés, pazar Dimash színészi játéka, pazar, ahogy előadja a macsót, szemtelen, bátor, mi több, vakmerő, a szája sarkában mindig ott a mosoly, bűbájos, modellszépségű, tehát, lehet mit nézni-hallgatni, lehet min ámuldozni, például a verekedésnél a rap betét alatt , ahol a piros öves taekwondo-s múltja erősen érvényesül. (Piros öv jelentése: figyelmeztetés az ellenfeleknek, hogy ajánlatosabb távolabb maradni, de figyelmeztetés a viselőjének is, hogy tudása veszélyes hatalom, amit felelősséggel kell használnia.) De lehet gyönyörködni a medencés jelenetben is, ami persze végtelenül elegáns, semmi frivol , semmi magamutogatás nincs benne. Az operatőr , Azamat Dulatov itt is profi. De. Dimashra jellemzően minden pillanat megtervezett és átgondolt, minden mozdulatnak és színnek is jelentősége van, mi több, szimbolikus. Mint minden mestermű, ez is többféleképpen értelmezhető. Ez az imádnivalóan szemtelen, nagyon elszánt, bátor kis macsó úgy néz ki, mint egy entellektüel, öltönyben, szemüvegben, akár egy egyetemista. A kiszemelt (vagy megmenteni kívánt) lányt a színpadon látjuk, mozgása, öltözete erősen elüt a mögötte ledéren vonagló profikétól. Mint egy kis utcáról összeszedett virágáruslány, aki, ha fel is vette a legjobb ruháját, lerí róla, hogy nem ide tartozott eddig. Nyilván egy maffiózó állította oda, hogy „gyönyörködjön” legújabb szerzeményében, vagy áruba bocsássa, aki nőként így az egyik legkiszolgáltatottabb helyzetben van. De elmegy érte a volt (?) barátja (?), hogy megmentse/megszerezze. Amikor - nem akárhogy – feljut a színpadra a lányhoz, az riadtan néz körbe, majd menekülni kezd. Dimash dühe is megjelenik a színpadon egy pillanatra, de van figyelme a feléje repülő teli konyakospohár elől is elhajolni. Hosszas üldözési (kergetési) jelenet kezdődik, amit nagyon szórakoztató módon művelnek, majd a verekedés is izgalmas, mert ugyan Dimash saját állítása szerint nem fair, hogy elveri a fél alvilágot, de meg kell tennie a lányért, akit a romantikus virágos gesztus indít a medencébe, ahol már rajongással néz elcsábítójára/megmentőjére. Vicces menekülésük folyik tovább, egy luxusautóval történő gyors távozással tesznek pontot a győzelemre. És a meglepő felirat: To be continued….. kezdődhet a találgatás, mikor, mivel történik majd ez. Parodizálni csak azt lehet, ami létezik, és tudjuk, hogy ez létezik, ahogy a Goldenben a kisember, itt pedig a kiszolgáltatott nő lehet rejtve a középpontban, a pörgős, látványos jelenetek között látva a lényeget. Egy egészen apró momentum, hogy egészen biztosak legyünk az értelmezésben: eleinte fel sem tűnik, másodszorra is csak nagy képernyőn, esetleg kivágott képeken véletlenül látható, hogy Dimash nyakában egy arany angyalszárny van. Más értelmezés szerint sasszárny, de bármelyik is, jóságot vagy erőt jelképez. Ennek tudatában nézzük ezt a fergeteges klipet és élvezzük a Dimash által írt és előadott szenzációs zenét. Több infó: https://dimashnews.com/dimash-be-with-me-beynebaianyn-usyndy/ Magyar felirattal nézhető! Fogaskeréknél állítható! Érdemes megismerni az alkotók gondolatait a forgatásról. https://www.youtube.com/watch?v=4LQDHiNjH5c Szívből gratulálok a klip készítőinek: mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a sikerhez. Mert siker van, hangos siker! És ezért már jár(na) egy Grammy-díj is….. Dimash Qudaibergen hivatalos megjelenései a közösségi platformokon: Facebook - https://www.facebook.com/dimash.official.dq

Instagram - https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/

VKontakte - https://vk.com/id204026563​

Twitter - https://twitter.com/dimash_official​

Weibo - https://weibo.com/u/6081887607​

Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Dimash_Kudaibergen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGBxbj_RMKB22rhJnK9qReg

Golden: http://music.yoola.com/JO6ju

Be with me: https://band.link/DQ_BE_WITH_ME Kérjük, hogy csak ezeket használja, mert sok a hamis oldal! Nagy Gabriella [2021.05.08.]