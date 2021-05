Ajánljuk! Hercegnők live! - online koncert

A HERCEGNŐK live! produkció egy igazi hercegnős, csajos csapat, akik a mesékből ismert hercegnők dalait adják elő, zongora dallamokkal. Első online koncertjük május 15-én, 17 órától lesz megtekinthető.

A csapatot négy hölgy alkotja, három énekes színésznő, Jenes Kitti, Kardffy Aisha és Pacskó Dorka, illetve a zongoraművésznő, Felszegi Dalma. A mesemusicalek és mesefilmek hercegnőinek legismertebb dalait adják elő saját feldolgozásban.

Arról kérdeztem a HERCEGNŐK live! fellépőit, hogy milyen hercegnős színházi szerepeik voltak, illetve, hogy mely hercegnők szerettek volna lenni kislány korukban?



Kardffy Aisha: „Nekem nem voltak hercegnős szerepeim. Természetesen az álmaim közt szerepel, ha egyszer majd Magyarországra kerül az Aladdin musical, akkor eljátszhassam Jázmint, de a Jégvarázs Elzáját is ide sorolnám.

Gyerekkoromban sem kimondottan a klasszikus hercegnőkért rajongtam, hanem a vagányabb, csajosabb főhősnőkért.”

Jenes Kitti: „Számomra a Szépség és a Szörnyeteg az az előadás, ami a legközelebb áll a Hercegnők live! koncepciójához. Belle egy olyan pozitív figura, aki - ha nem is egy tipikusan hercegnő karakter, de melegszívű, határozott és okos lány -, akivel nem volt nehéz azonosulni. A “hercegnőség” számomra egy olyan szimbólum, ami a feminin erőt testesíti meg. Azt a női létformát, amit a gyerekek csodálni képesek és követni vágynak.

Kislányként az egyik kedvenc karakterem Hamupipőke volt. Emlékszem, csodáltam azt a kitartást és szorgalmat, amivel a legnehezebb helyzetekkel is meg tudott küzdeni.”



Pacskó Dorka: „Kedvenc hercegnőm Anasztázia, kiskoromban milliószor láttam a rajzfilmet! Később megismertem a Broadway musical változatát, ami szintén nagy kedvencemmé vált, volt szerencsém látni is a darabot Stuttgartban, német nyelven! Fantasztikus élmény volt! Hatalmas álmom, hogy egyszer eljátszhassam a címszerepet!”

Felszegi Dalma: „Zenészként még nem volt részem hasonló projektben, kislánykoromban sem volt ilyen vágyam, hogy valakinek a bőrébe bújhassak, ellenben annál nagyobb kíváncsisággal próbálom ki magamat ebben a csapatban. Ha egy hozzám közelálló karakter típust mégis ki kellene emelnem, az Belle, Anna és hasonló karakterek lennének, akik bátorságukkal és elszántságukkal mentik meg szeretteiket.”

Melyik a kedvenc „hercegnős” dalotok?

Kardffy Aisha: „Az én kedvenc dalomat még nem hallhatta a közönség magyarul. Az Aladdin musical These palace walls című dalát, csak a Hercegnők live! kedvéért fordította magyarra fiatal szövegíró színészkollégánk, Cseh Dávid Péter. Célunk volt, hogy olyan dalokat is bemutassunk, amelyeket eddig csak idegen nyelveken lehetett meghallgatni, hogy ezáltal még színesebbé tegyük a koncertünket, s nem mellesleg érthetőbbé váljanak a fiatal generációk számára.”

Jenes Kitti: „Az egyik kedvenc dalom a Someday – Hidd el a Notre Dame-i Toronyőrből, mert örökérvényű üzenetet hordoz, ami minden korban megállja a helyét.”

Pacskó Dorka: „Kedvenc dalom az Anasztáziából a Vár a múlt, de nagyon közel áll a szívemhez a Kis Hableány dala is. Szeretem a Jégvarázs rajzfilmek zenei világát, a koncertünk anyagából pedig a közös medleyket élvezem a legjobban, mert teljesen új formában énekelhetjük a már jól ismert mesemusical slágereket!”



Felszegi Dalma „A mostani műsorból az egyik kedvenc dalom a Pocahontasból az Ezer színnel száll a szél, mert Varga Bálintnak (a produkció zenei vezetőjének) nagyon jól sikerült átültetnie a zenekari hangzást zongorára és a dal is elnyerte a szívemet. A Herkulesből a Szó mi szó című dal szintén közel áll hozzám, nagyon szeretem a gospel-es hangzást.”

Egy szál zongora lesz a koncerten a zenei kíséret. Ezek a kották megvoltak, vagy át kellett ültetni a zenei alapokat zongorára? Ki készítette és mi volt a kihívás benne?

Felszegi Dalma: „Igen, valamelyest át kell írni zongorára, döntéseket hozni, hogy az egyes hangszerek hogy jelenjenek meg a zongorán, illetve mely szólamokat szeretnénk beleírni. A hangszer adottságai lehetővé teszik a különböző hangszerekben való gondolkodást, utánzást, ezzel teljes értékű élményt nyújtva a hallgatónak. Nem hiába a zeneszerzők is a nagyzenekari műveiket is többnyire zongora mellett írták.

Fontos megemlítenem, hogy zenei vezetőnk, Varga Bálint, aki New Yorkban él és alkot, nagyszerű átiratokat készített nekünk, néhol egészen jazz-es hangulatot teremtve.

Nekem is nagyon hasznos volt ezeket tanulmányozni és mindemellett előadói szempontból is a segítségünkre van, hogy minél hitelesebben szólalhassanak meg a dalok. A dalok másik részét pedig a kottából kiindulva játszom, azonban kiegészítem, variálom néhol improvizatív módon.

A felkészülés alatt a szóló dalokkal van a kevesebb munka, zeneileg kísérletezünk egy-két dolgon, dinamikákkal, szünetekkel, tempókkal játszunk, a nagyobb munkát a többszólamú számok jelentik, ezért felvételeket készítek, amikre tudnak gyakorolni a lányok már az első próba előtt.”



A produkció jelmeztervezőjét, a Szasenka Design megálmodóját, Balázsfi Alexandrát arról kérdeztem, hogy mi ihlette a ruhákat, mi volt a koncepciója?



„Nagyon örültem, amikor a lányok illetve a TOBE ART Productions megkerestek ezzel a felkéréssel. Jelenleg építem a saját divat design márkámat, a SZASENKA designt. Többször készítettem már ruhákat színházi kollégáknak, estélyi ruhákat különböző bálokra, például Story Gála, Glamour Gála, vagy a New York-i Operabál. Mindig egyedi darabokat készítek, maximálisan figyelembe véve a vevő vágyait, együtt álmodjuk meg a ruhát, igyekszem mindig minden kérést, kívánságot figyelembe venni és megvalósítani.

Abszolút kihívásnak éreztem, hogy a HERCEGNŐK live! produkció esetén nem csak 4 csinos lányra kellett hozzájuk illő, alkatukhoz és habitusukhoz megfelelő ruhát alkotnom, de figyelembe kellett vennem az általuk megemlített, mesebeli Hercegnők ruháit és stílusát is.

Mindemellett az volt a kérés, hogy ne legyen a ruháknak régimódi, nehézkes, túlzottan klasszikus érzete, próbáljunk kicsit modernizálni. Sokat beszélgettünk a lányokkal a rajzfilmkarakterekről (Anasztázia, Jázmin és Belle), illetve a zongoraművésszel, Dalmával arról, hogy neki hogy tudjuk úgy alakítani a ruhát, hogy egyszerre legyen elegáns és mutatós, de egyben jól használható zongorázás közben.

Végül a bársony anyag jelenik meg hangsúlyosan minden ruhában, ez adja a klasszikus, báli jellegét, amúgy is az egyik kedvenc anyagom, szeretem a fényeit, a méltóságát (mégis csak részben orosz vér csörgedezik bennem), de a formavilággal, a szabásvonalakkal igyekeztem modern irányba terelni a végeredményt. Apró, nem hivalkodó, színben passzoló köveket használtam díszítésként. Összességében elegáns, modern, letisztult, „mai hercegnős” ruhák születtek! Remélem, hogy nem csak a lányoknak, de a nézőknek is tetszik majd, amit látnak!„



A HERCEGNŐK live! producere Bóna Gábor elárult pár érdekességet az előadásról:



„A koncert meseszerűségét a Hercegnők adják, akik álomszép ruhákban, a maguk csodaszép valójukban fogják énekelni a szebbnél szebb dalokat. Emellett tervezünk vetítést is a háttérben, de inkább a tökéletes zenei élményre törekszünk, ezzel szeretnénk elvarázsolni a kedves nézőket. Volt szerencsénk személyesen is meggyőződni arról, hogy már a videoklip látványa teljesen elvarázsolta és lekötötte a kisgyerekeket, ezen a téren azt hiszem minden rendben lesz.

Lesznek, itthon még talán kevésbé ismert dalok, például amik az adott musical meseváltozatában nem, csak a Broadway vagy Westend színpadi változatban hangzottak el. Illetve a már ismert slágereket is átalakította Varga Bálint, a produkció zenei vezetője.

Új hangulatok, felépítések születtek, több dal összevonásából medleyket írt, amiket a hercegnők együtt adnak majd elő. Illetve egy saját dal is elkészült, aminek szövegét Cseh Dávid Péter, zenéjét Varga Bálint írta, a címe pedig – mi más lehetne – Légy Te is hercegnő! Nagyon szeretjük az összes dalt, és nagyon várjuk, hogy végre a nézők elé tárhassuk a koncert keretében!”



A koncert anyaga fantasztikus, minden musical és Disney rajongónak szinte kötelező!



