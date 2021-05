Szombaton megnyílt a XLI. Nyári Tárlat A hazai kortárs képzőművészet legmeghatározóbb alakjainak műveivel nyilt meg május 22-én a negyvenegyedik Nyári Tárlat. A szegedi nyár egyik legfontosabb eseményére idén rekordszámú mű érkezett. Több mint 150 alkotás között barangolhatnak az érdeklődők az idei seregszemlén. A tavalyi nagysikerű virtuális Táblaképfestészeti Biennálé után idén a Nyári Tárlatot is online láthatják a nézők, így még szélesebb körhöz juthatnak el a kortárs művészek lenyűgöző alkotásai. A tizenhét különleges 3D-s terem a REÖK kiállítótereinek atmoszféráját idézi meg, így a látogatók a palota belső tereiben érezhetik magukat. Az idei Nyári Tárlatot a szokásosnál is nagyobb érdeklődés övezte a művészvilágban, csaknem 600 alkotó érezte úgy, hogy nem akar lemaradni a képzőművészeti seregszemléről. Dr. Nátyi Róbert, a REÖK vezető kurátora elmondta: az utóbbi évek egyik legsokszínűbb tárlata állt össze, Kossuth- és Munkácsy-díjas meghívott művészek munkájával együtt. Így a termekben mások mellett Aknay János, Sinkó István, Sejben Lajos, Végh András, Mata Attila, Drabik István, Váli Dezső, Popovics Lőrinc, Czene Márta, Verebics Kati, Kántor Ágnes és Vojnich Erzsébet alkotásai is megtekinthetők. A virtuális tárlat linkje a www.reok.hu weboldalon érhető el. A Nyári Tárlat mellett nem kell nélkülözniük a REÖK-be látogatóknak a fizikális kiállítást sem, hiszen augusztus végéig látható az épületben Nagy Gábor, Munkácsy-díjas festőművész „Átkelés” című tárlata, mintegy 350 alkotással.



REÖK [2021.05.24.]