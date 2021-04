Kapcsolódó cikkek • Rekordszámú jelentkezés érkezett a XLI. Nyári Tárlatra Kapcsolatok • Reök-palota, Szeged Megvannak a XLI. Nyári Tárlat beválogatott alkotásai Mintegy 150 pályaművet láthat a közönség az idei szegedi Nyári Tárlaton. A negyvenegyedik alkalommal megrendezett képzőművészeti seregszemlére rekordszámú alkotásból válogatta ki a szakmai zsűri a tárlat végleges anyagát. Az online kiállítás megnyitóját május közepére tervezi a REÖK. Rendhagyó módon, online zsűrizték a beadott alkotásokat a negyvenegyedik tárlat ítészei. Nemcsak a majdnem ezer pályamű, de a szakmai grémium is figyelemre méltó: Dr. Nátyi Róbert, a REÖK vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja, Aknay János, Kossuth-díjas magyar festő és szobrász, Sárkány Győző, grafikus, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alelnöke, valamint Kotormán Norbert, Munkácsy-díjas szobrász válogatott a beérkezett alkotások között. A végleges, körülbelül 150 műből álló listát április utolsó hetében teszik közzé a szervezők a www.reok.hu weboldalon. Idén is láthatók a tárlaton Kossuth- és Munkácsy-díjas meghívott művészek alkotásai, így mások mellett Szüts Miklós, Nagy Gábor, Váli Dezső és Vojnich Erzsébet, Sejben Lajos és Henn László András munkáját is megcsodálhatja a közönség. Mint arról a REÖK korábban beszámolt: az idén negyvenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő seregszemlét a pandémia miatt az online térben, különleges virtuális termekben láthatja a közönség. A tárlat megnyitóját május közepén tartják.



