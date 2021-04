Rekordszámú jelentkezés érkezett a XLI. Nyári Tárlatra Csúcsot döntött a XLI. Nyári Tárlatra beadott alkotások száma: a hazai kulturális élet egyik legfontosabb eseményére csaknem ezer pályamű érkezett az alkotóktól. A május második felében nyíló nagyszabású tárlatot idén online rendezi meg a REÖK. Hatalmas érdeklődés övezi a művészvilágban is a negyvenegyedik alkalommal megrendezendő Nyári Tárlatot: minden eddiginél több, csaknem 600 művész alkotása méreti meg magát az idei seregszemlén. A nívós képzőművészeti eseményt - a jelenlegi járványügyi korlátozásoknak megfelelően – online rendezik meg. A virtuális tárlat nem szokatlan a REÖK életében. A pandémia miatt a 2020-as Táblaképfestészeti Biennálé alkotásai is az online térbe költöztek, az internetes hozzáférésnek köszönhetően így összesen csaknem 20 országból érkeztek „látogatók” a kiállításra. Az élmény természetesen ezúttal sem sérül, hiszen a webes felület a REÖK termeinek különleges atmoszféráját igyekszik átadni, több alkalommal pedig érdekes videóanyagok színesítik a tárlatot. Nem lesz egyszerű dolga a négytagú szakmai zsűrinek, hiszen mintegy ezer beérkezett pályaműből választják ki a napokban azokat az alkotásokat, melyek a tárlat végleges anyagát adják. A kiállításon ebben az évben is láthatók majd Kossuth-és Munkácsy-díjas meghívott művészek alkotásai, így mások mellett Aknay János, Szüts Miklós, Nagy Gábor, Váli Dezső és Vojnich Erzsébet, a szegediek közül pedig Sejben Lajos, Henn László András és Popovics Lőrinc műveiben is gyönyörködhet a közönség. A beválogatott alkotások teljes listája várhatóan a www.reok.hu weboldalon tekinthető meg, április végén. A XLI. Nyári Tárlat a tervek szerint május második felében nyílik az online térben.



Szegedi Szabadtéri [2021.04.15.] Megosztom: