Munkácsy-díjas festőművész kiállításával nyit újra a REÖK Hétfőtől ismét fogadja a védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatókat a REÖK. A féléves kényszerszünet után a palotában újranyílik a nagysikerű „Átkelés” című kiállítás is, mely Nagy Gábor, festőművész csaknem teljes életművét bemutatja. A pandémia miatt november 10. óta zárva tartott Szeged egyik legszebb szecessziós épülete is, a korlátozások enyhítését követően azonban május 10-től a tavalyi év nagysikerű kiállításával ismét megnyílik az érdeklődők előtt. A kultúrpalotában mintegy 350 festmény, grafika és kisplasztika látható a Munkácsy-díjas Nagy Gábortól. Különlegesség, hogy eddig még nem látott, új alkotással is bővült a nagyszabású tárlat. Emellett május második felében nyílik a mintegy 150 művet bemutató nívós képzőművészeti seregszemle, a XLI. Nyári Tárlat is, melyet idén az online térben láthatnak az érdeklődők. Az épületbe a járványügyi előírásoknak megfelelően védettségi, - valamint a személyazonosságot igazoló igazolvány együttes felmutatásával lehet belépni. Kötelező az emberek közötti legalább 1,5 méteres védőtávolság tartása és ajánlott az arcot (a szájat és az orrot egyaránt) eltakaró maszk viselése. A REÖK keddtől vasárnap 10-18 óráig, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásnapjain pedig 20 óráig várja a látogatókat.



Szegedi Szabadtérti [2021.05.11.] Megosztom: