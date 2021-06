614 nap után, június 4-én újra megszólal a Budapest Park nagyszínpada A tervezettnél ugyan kicsit később, mégis hatalmas boldogságban nyitja meg kapuit az élőzene szerelmesei előtt a Budapest Park. Már önmagában az is elképesztő örömhír, hogy 614 nap után végre újra zenekar állhat a nagyszínpadon, ez az év viszont egyébként is különleges számukra, ugyanis jubileumi tizedik szezonját ünnepli a koncerthelyszín.



A nyitás örömét örökítették meg új kisfilmjükben is, amiben a zenészeket olyan helyzetekben láthatjuk, ahogy szinte soha.



[2021.06.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu