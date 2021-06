Bemutatták a Lear királyt a Katonában - képek a próbáról Május 29-én mutatta be – nem virtuálisan, hanem már közönség előtt – a Katona József Színház William Shakespeare: Lear király című darabját. A címszerepben Hegedűs D. Géza a Vígszínház művésze látható, az előadást Zsámbéki Gábor rendezte. A Lear király William Shakespeare egyik leghíresebb és legösszetettebb tragédiája, amely az idős címszereplő fokozatos megőrülését mutatja be, ahogy a három lánya hízelgésére számítva lemond a javukra a koronáról és szétosztja közöttük az országot. A művet a XVII. század eleji bemutatásától napjainkig játsszák a különböző színházak szerte a világon, emellett számos filmes adaptációja is létezik. A 20. század híres Shakespeare-kutatója, R. A. Foakes szerint „a Lear királyt egy ideig még Shakespeare legnagyobb művének fogják tartani, mert egyik tragédiájában sem lehet olyan részletesen hallani a modern világ aggodalmairól és problémáiról, mint ebben.” És milyen igaza lett. Lear a társadalom peremére sodródott; kis pont a hatalmas, üres színpadon. A színházi előadások között Brooké volt az első, aki szakított a „Lear, mint szegény, öreg, ősz hajú aggastyán” értelmezéssel.



Később aztán más rendezők is szívesen osztották fiatalabb színészre Lear szerepét: egy, még ereje teljében levő ember megtébolyodása, amikor kicsúszik a lába alól a talaj, tragikusabb, mint annak, aki korban amúgy is már az élete vége felé jár. Lear viszont minden korszak szerint elgondolkoztató, olyan személyiség, aki elköveti helyettünk a hibákat, hogy nekünk már ne kelljen.

Lear király - próba képekben - klikk a fotóra

Giorgio Strehler szerint „Learnek semmiképpen sem szabad vén zsarnoknak látszania. De mégis lennie kell benne valami zsarnoki nyűgösségnek, mondhatnám, gyermetegségnek.” A Katona József Színház Lear királya Hegedűs D. Géza. A lányait Ónodi Eszter, Pelsőczy Réka és Tóth Zsófia alakítja. A díszletet Khell Csörsz, a jelmezeket Szakács Györgyi készítette, az előadás rendezője Zsámbéki Gábor.



M. Adrienn [2021.06.23.]