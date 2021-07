Debütált a Sissi, a magyar királyné (Erzsébet) című operett A Monarchia Operett kétszer zsúfolásig telt nézőtér előtt, a közönség végig nagy ováciájától kisérve mutatta be Gödöllőn Huszka Jenő – Szilágyi László: Sissi, a magyar királyné (Erzsébet) című operettjét. A bemutatósorozat következő állomása Kisvárda volt, majd Nagyvárad és Arad következett, ahol állótapsos, hangos, sírós-nevetős sikert aratott az előadás.



A darab váratlan, elsöprő sikerének titka valószínűleg a történelmi háttér, Sissi és gróf Andrássy történetileg nem igazolt szerelme, ami minden helyszínen nagy hatást gyakorolt a közönségre, miközben a humorral és fergeteges táncokkal átszőtt operett kiváló lehetőségeket biztosított az igen színvonalas szereposztás színészeinek.

Az operett rendezője Kerényi Mikós Gábor – Kero, a darabban Kollár Péter Erik tervei alapján120 gyönyörű jelmezt lehet látni, míg Rákay Tamás díszletei a két részben 24 képet jelenítenek meg.



A Sissi a nyáron a fővárosba is megérkezik, augusztus 14-én és 15-én – a nagy érdeklődésre való tekintettel dupla előadással – a Városmajori Szabadtéri Színpadon tekinthetik meg az operettrajongók.



Ezt követően Tokajban, a Zempléni Fesztivál keretében a Tokaj Fesztiválkatlanban lesz látható augusztus 19-én. Ősszel Sissi ellátogat több nagyvárosunkba is és Erdélybe is visszavárják az előadást. Az operettben olyan neves színészek működnek közre többek között, mint Denk Viktória, Oszvald Marika, Peller Károly, Szendy Szilvi, Kerényi Miklós Máté , Kollár Péter Erik vagy Árvai Dániel.



Jegyvásárlás



Fotó: Monarchia Operett [2021.07.20.] Megosztom: