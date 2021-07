Mario Biondi miniinterjú: "Nagyon szerencsés vagyok" Mini interjú a Jazzpikniken ma fellépő Mario Biondival, az „olasz Barry White"-tal zene.hu Üdvözlünk újra Magyarországon! Milyen érzés újra itt lenni és most már másodjára fellépni a Paloznaki Jazzpiknik közönsége előtt? MB: Először is fantasztikus újra itt lenni, ez itt most egyfajta újrakezdés. Egyáltalán már az nagyon jó dolog, hogy újra színpadon lehetünk. Már nagyon vártuk, hogy újra zenélhessünk, szeretjük a magyar közönségünket is. zene.hu Mire számíthatunk az esti koncerteden? MB: Szerencsére nem egyedül állok a színpadon, hanem egy csodálatos zenekarral, a kiváló zenészekkel együtt nagyon erősek vagyunk. Örömmel fogom a dalokat énekelni és hagyni fogom a zenésztársaimat is énekelni kicsit többet, annyira nagyszerűek. Az új albumról, a Dare-ről is fogunk játszani dalokat, jó lesz megosztani a közönséggel ezt is és látni, hogy hogyan reagálnak majd rájuk. zene.hu Milyen terveid vannak, várhatóak esetleg újabb együttműködések is hasonlóan nagy nevekkel, mint akikkel korábban már dolgoztál? Nagyon szerencsés vagyok, hiszen rengeteg nagyszerű zenésszel dolgoztam már együtt, sokkal többel és hihetetlen nagy nevekkel, igazából sokkal nagyobbakkal, mint amiről valaha is álmodtam. Gondolok itt Al Jarreau-ra, Bluey-ra az Incognito-ból és pár olasz zenésztársaimra is. Ha nem szól közbe újra a vírus, akkor úgy néz ki, hogy 2022-re új anyaggal fogunk tudni jelentkezni, ezen dolgozunk, de minden olyan bizonytalan manapság. A ma esti koncert az biztos és tervben van pár fellépés még Olaszországban is. zene.hu Reméljük majd azt az új anyagot is elhozod nekünk ide Magyarországra is élő koncert formájában, ma estére sikeres koncertet kívánunk! [2021.07.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu