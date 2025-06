Dolhai Attila köszönetet mondott Dolhai Attila köszönetnyilatkozata a Vörösmarty Színház igazgatói pályázatának eredményét követően. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Vörösmarty Színház következő igazgatójaként folytathatom munkámat a magyar színházi élet egyik meghatározó intézményében. Számomra a színház mindig több volt, mint előadás – közösség, értékőrzés és közös gondolkodás tere. Az a lehetőség, hogy vezetőként egy ilyen gazdag kulturális hagyománnyal rendelkező város társulatát képviselhetem óriási felelősség is egyben. Szeretném megköszönni minden pályázótársam munkáját és elhivatottságát, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen inspiráló szakmai közegben lehetek jelen. Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt időszakban támogattak, hittek bennem, és bátorítottak arra, hogy erre a fontos és összetett feladatra vállalkozzak. Köszönöm a közönség szeretetét, kollégáim, tanáraim példáját és minden színházszerető ember figyelmét. Bízom benne, hogy a következő években a Vörösmarty Színház nemcsak megőrzi, hanem tovább is építi azt a szellemi örökséget, amelyet eddig képviselt – méltón a városhoz, a közösséghez és a jövő nemzeti színházához! Dolhai Attila

