Képgalériák • Astrofest képek Megnéztük az AstroFestet a Siófoki Plázson - képekkel A májusi, Akváriumban tartott bemelegítés után kétnapos, nagyszabású fesztivállal folytatódott az Astro Music rendezvényeinek sora. Egy átlagos fesztivállal szemben itt nem próbálták mindenki igényeit kielégíteni, hanem egy adott kört kértek fel koncertezni. T. Danny, Manuel, Valmar, Bruno X Spacc, KKevin - nem csak külön-külön óriási sztárok, hanem személyesen is egy baráti kör. Közös dalok, közreműködések egész sora jellemzi a karrierjüket, és sokszor vendégeskedtek már egymás koncertjein. Nyilván a rajongótáboruk is nagyrészt közös, így szuper ötlet volt egy közös fesztiválra összehozni őket. A Siófoki Plázs kitűnő helyszín, a fiatalok egyik legnépszerűbb hazai nyaraló- és szórakozóhelye, nagyszínpaddal és sok kisebb éjszakai helyszínnel, Insta-kompatibilis vízparttal. Voltak kísérő programok és játékok, lehetett fényképezkedni beöltözött asztronautákkal, Mobilfox-tagoknak ingyen járt a bungee jumping... Sok fiatal érkezett szülői kísérettel, ahol a szülők vagy leültek valahol hátul, vagy bekísérték a kisebbeket a tömegbe. Mindkét napon három-három nagyobb koncert volt a nagyszínpadon: mi Mihályfi Luca műsorára érkeztünk pénteken, akit Manuel és T. Danny követett. Láthatóan működött az a koncepció, hogy a fellépők rajongótábora átfedésben legyen: lényegében mindenki ismerte minden fellépő összes dalát. Mihályfi Luca még DJ-vel lépett fel, Manuel viszont már zenekarral, ahogy T. Danny is. Utóbbi a konferálások között beszélt egy tévéműsorról, amelyben a megkérdezése nélkül elmondták róla, milyen rosszul néz ki. Elnézést kért, amiért lefogyott, majd folytatta a bulit, amit erővel is, lendülettel is simán végig bírt - a jelenlevő több ezer lánynak szerintem a kinézetére se volt panasza... A fesztivál a koncertek után is pörgött tovább, négy helyszínen, egymást váltó DJ-kkel. Valamint késő éjjel lépett fel pénteken Bruno X Spacc, szombaton az Éberkóma - de ez már inkább a huszonéveseknek szólt, a kisebbeket a szülők eddigre hazavitték... Szombaton L.L. Junior zenekaros koncertjére értünk ki a Plázsra. Az ő műsorát nagyon erős zeneiség jellemezte, kitűnően együttműködött a zenészeivel, többen szólóztak is közülük. Slágerekből sem volt hiány, két közös dal Azahriával, a régi Fekete Vonat dalok, Raggamoffin, Csavargó, illetve KRSZ személyesen is itt volt. KKevin most először adott "nagyobb" műsort: táncosok kísérték és robbant a konfetti... Egy ponton egy kisfiút is felhúzott a színpadra, aki kívülről tudta az adott dalt, később pedig L.L. Junior érkezett vissza a színpadra a Csavargó előadására. Teljes volt a siker, Kevin még el is sírta magát a színpadon. A fesztivál legnagyobb kihagyott ötlete egyébként az volt, hogy a sztárok ne csak egymás után következzenek, hanem közösen is előadják a közös dalaikat. KKevin műsorában például a Csavargó zenei alapjából kivették LL Junior részét - ez szerencsére nem zavarta meg Juniort abban, hogy előadja, de aztán kurtán-furcsán ért véget a zene... Klassz kivétel volt a Valmar koncerten a Volt pár alkalom című sláger, aminél az összes előadó egyszerre ott volt a színpadon: a Valmar, LL Junior és KKevin együtt elképesztő show-t csinált. A Valmar koncertjét az árvaszúnyogok rajzása határozta meg, mert úgy ellepték a kivilágított színpadot, hogy Marics Peti és Valkusz Milán csak a kifutón tudott megmaradni. Ez szerencsére nem tett rosszat a koncertnek, legalább mindenki végig jól látta őket. Újra kiderült, hogy ők ketten milyen jól bánnak a közönséggel, messze ők tartották a legjobban a kapcsolatot a rajongókkal: megköszönték a színpadra dobott ajándékokat, átvettek telefonokat és videókat készítettek, Marics Peti egy fiúval ruhát cserélt... Összességében az első AstroFest kitűnően sikerült: nagyszerű koncerteket láttunk, kellemes környezetben, igény szerint hajnalig tartó bulizással. Érdekes lesz látni a folytatást, összehozzák-e ugyanezt a bagázst jövőre is, például "Visz a vérem" címmel... Nyilván néhány apróságon lehetne változtatni: Blansch ne csak a felvezető videókban szerepeljen, hanem zenéljen is, Bruno X Spaccot a nagyszínpadra kérjük, és a koncertek közötti zene is lehetne slágeresebb. Ezzel együtt ennek a körnek a rajongói két este alatt lényegében az összes kedvencüket láthatták egy-egy saját nagykoncerten, és ez óriási dolog. Mi is köszönjük a lehetőséget az Astromusic csapatának, a folyatáshoz pedig kövessétek be őket Facebookon: https://www.facebook.com/astromusichu Tóth Noémi és Szatmári Péter Astrofest képekben - klikk a fotóra [2025.07.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat hangszer [2025.06.21.]

