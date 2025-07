Carson Coma és Krúbi koncerttel indul a július a Plázson Változatos programokkal indul a július a Plázson: lesz szabadtéri mozi, Rakonczai zongoraest, Carson Coma és Krúbi nagykoncert, hajnalig tartó partyk és daytime lazulás is. Érdemes már szerdán kilátogatni a partra, ugyanis júliustól indul a Plázs mozi. A szabad ég alatt a Nagyszínpad majd 100 m2-es kivetítőjén az elmúlt időszak egyik legnagyobb hazai sikerfilmje, a Futni mentem pörög majd. (A belépés ingyenes.) Kökény Attila és Rakonczai Viktor együtt több mint egy évtizede ontják a slágereket, nemrég az MVM Dome-ban ünnepelték Kökény Attila 50. születésnapját. A két tehetséges művész július 3-án, csütörtökön a Plázs nagyszínpadára hozza el nagyzenekaros koncertjét, amit Rakonczai Imre & The Blue Piano estje követ.



Július 4-én a Carson Coma „egy egész napos balcsizásnak a megkoronázásaképp” lép majd a Plázs színpadára, hogy a közönséggel együtt énekeljék bele legnagyobb slágereiket a holdfényes éjszakába.

A péntek mást is tartogat: természetesen dübörög majd a Metzker Viktória & Friends az Arénában, ez alkalommal Bárány Attilával, Bréda Biával és Koósz Milánnal.



Szombaton Krúbi veszi be a Plázs színpadát, aki nemrég jelentette be visszavonulását, így biztos, hogy olyan koncerttel készül, amit jó sokáig emlegethetünk majd.

A koncert után sem érdemes hazasietni, mert jön az ország kedvenc házibulija, a Necc Party, míg a keményebb ütemek szerelmeseit a Technomatch várja.



Az első júliusi hétvége után sem fogunk unatkozni: érkezik még a hónapban többek között Korda György és Balázs Klári, a Parno Graszt, két rock nagyágyú, a Road és a Lord, Majka és a Halott Pénz is.

Július utolsó hétvégéjén pedig két napon át a 13. Scitec Muscle Beach-en a sport szerelmesei a testépítés legnagyobb hazai és nemzetközi ikonjaival találkozhatnak és többféle versenyen mérettethetik meg magukat.

Júliusban is irány a Plázs! Jegyek és részletek: https:// plazssiofok.hu [2025.07.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat hangszer [2025.06.21.]

