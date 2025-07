"A játszmák sötét oldala kimondva. Hideg, fájdalmas és igaz." A "TAGADOD" Horváth Tamás és Tóth Abigél közös dala, amely 2025. június 26-án jelent meg. A dal sötét, fülledt, baljós hangulatú, a szöveg egy mérgező, manipulációval teli párkapcsolat játszmáit mutatja be, ahol mindkét fél tagad, hazudik, és a másikra hárítja a felelősséget. A refrénben visszatérő motívum az, hogy "mondhatsz bármit, nekem fognak hinni és én tagadok", illetve "neked fognak hinni és te tagadod" – vagyis a bizalom és az igazság eltorzul, a játszmák sötét oldalát láthatjuk. Dalszöveg (részlet)



Refrén: Úgy játszom veled, ahogy akarok, ahogy akarok.

Mondhatsz bármit, nekem fognak hinni és én tagadok, és én tagadok.

Úgy játszol velem... ahogy akarod, ahogy akarod.

Mondhatok bármit, neked fognak hinni és te tagadod, és te tagadod. Verse 1: Ébren álmodtál, csak egy szót szóltál:

Leszek a vágyad, használj engem, csókolj már!

Nem bírom nélküled, de nem bírok el veled!

Úgy fojtogat a kínzó vágy, de fogom két kezed.

Megígértük egymásnak, ez nem lesz szerelem,

de te elhibáztad, s most én befejezem. Verse 2: Mint szívemben a kés, de mégis megigéz,

mikor benned vagyok, úgy lüktet a vér.

Neked szívedben a kés, nekem semmit sem jelent.

Ha tenyeremből eszel, azt én már nem tisztelem. Hangulat és képi világ



A dalhoz fekete-fehér, minimalista klip készült, amely tovább erősíti a sötét, nyomasztó atmoszférát. A képi világ a dal érzelmi intenzitását, a játszmák ridegségét és a kapcsolat kiüresedését hangsúlyozza. A két énekes hangja remekül kiegészíti egymást, mindketten erős érzelmi töltettel adják elő a dalt.

A YouTube-kommentek alapján a dal nagy hatást gyakorolt a hallgatókra. Néhány kiemelt vélemény: "Ez már nem csak egy dal, ez egy érzés."

"A játszmák sötét oldala kimondva. Hideg, fájdalmas és igaz."

"A fekete-fehér képi világ borzasztóan jól áll a dalnak."

"Végig libabőröztem az egész dalt!"

"Nem hallgatok általában Horváth Tomit, de ez a dal különleges. Lelkemig hatol." "Ez lesz az új csengőhangom, ez lett a legjobb dal."

"Ahogy hallgatom ezt a dalt, olyan, mintha tépne szét az élet." A legtöbben kiemelik a dal különleges hangulatát, az előadók közötti kémiát, az őszinte, mély szöveget és a klip vizuális erejét. Sokan remélik, hogy lesz még közös daluk, akár más témában is. A "TAGADOD" egy modern, felnőtt kapcsolati dráma zenei lenyomata. A dal a manipuláció, a hazugság, a bizalomvesztés és a játszmák világát mutatja be, ahol mindkét fél áldozat és elkövető is egyben. A refrén váltakozása is ezt hangsúlyozza: nincs egyértelmű bűnös, mindkét fél tagad, mindenki a maga igazát védi, miközben mindketten szenvednek. A dal végig feszült, a szöveg és a zene is ezt a fojtogató érzést közvetíti. Az utolsó másodpercig tartó intenzitás miatt a hallgató is átélheti a kapcsolatban rejlő drámát. A "TAGADOD" Horváth Tamás és Tóth Abigél közös dala egy különleges, mély, sötét hangulatú alkotás, amely a magyar popzene egyik legemlékezetesebb 2025-ös duettje lehet. A dal nemcsak zeneileg, hanem érzelmileg is erős, a közönség pedig szinte kivétel nélkül pozitív, elismerő véleménnyel van róla. Hallgass bele, ha szereted az érzelmes, őszinte, modern magyar popzenét!



