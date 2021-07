Képgalériák • ABBA-Neoton gála a Budai Szabadtéri Színházban Megnéztük - ABBA-Neoton gála a Budai Szabadtéri Színházban Természetes, hogy az ABBA és a Neoton zenéjét érdemes összekötni: mindkettő slágeres popzene, mindkét együttes dalaiból készült musical, sőt a Neotonnak konkrétan volt ABBA dalok magyarul című kiadványa, amiből élő koncerten is számtalanszor énekeltek - érdemes tehát ABBA-Neoton közös tribute gálát csinálni, ezúttal a Budai Szabadtéri Színházban. A műsor első részét, amint elmondták, Karányi Péter és Heiter Ágnes korábbi közös műsora ihlette, amit óceánjárókon adtak elő. Kecskés Tímea és Csiszár István csatlakozásával énekeltek ABBA egyvelegeket a legnagyobb slágerekkel, korhű ruhában, korhű frizurában, a jól ismert koreográfiákkal kiegészítve. A számokat néhány kivétellel nem énekelték végig, és a playback zene sem volt jó minőségű – hangulatos volt, de nem az igazi. A legjobb, legszemélyesebb pillanat az volt, amikor a két férfi énekes a Thank you for the music című dal éneklése közben lejött a közönség soraiba. Karányi Péter lassúzni kezdett a közönség soraiból egy hölggyel, majd rögtön utána többen is jelentkeztek a feladatra. A második rész volt a Neoton gála, amikor négy énekes: Lelkes Renáta, Polyák Rita, Mujahid Zoltán és Szarvas Dominik énekelte el a legnagyobb Neoton slágereket. A kísérő zenekar élőben játszott és abszolút profi volt, ez is feldobta a hangulatot. A műsort kísérte négy táncos lány is, igazi show-t varázsoltak a Budai Szabadtéri színpadára. Az énekesek közül Szarvas Dominik színpadon sokkal-sokkal bátrabb lehetne, mert a hangja kitűnő, bezzeg Mujahid Zoli és énekesnő társai nem voltak híján a bátorságnak, ők is mind megérdemelték a sikert. A Budai Szabadtéri Színházban még rengeteg érdekes műsor lesz idén nyáron: operett gála, Dolhai Attila-koncert, Máté Péter emlékkoncert, musicalek, gálák és színdarabok, tájékozódhatsz róluk a színház Facebook oldalán. ABBA-Neoton gála a Budai Szabadtéri Színházban képekben - klikk a fotóra Tóth Noémi [2021.07.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu