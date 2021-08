Majka rossz hírt közölt ma délelőtt: "szörnyű ez az egész..." Majka a hivatalos oldalán közölte a hírt. "Nincs jó hírem, lebetegedtem, a mai ceglédi koncertet le kellett mondanunk… Napok óta alig van hangom, fáj a tüdőm és csak fekszem.. remélem, nincs nagyobb baj. Senkinek sem kívánom ezt.. Tudom, a szervezők mindent megtettek, hogy jó hangulatú esténk legyen, sokan váltottak is jegyet.. A pandémia után pláne nem kalkulált már senki ilyen vis maiorral.. magam sem. A múlt heti Parkos siker után hirtelen a mi stábunk is leáll…szörnyű ez az egész.. Hálás vagyok Kowáéknak, hogy beugranak helyettünk! "



Sajnálom



Majka hozzátette: "A szervezők és a menedzsment is azon van, hogy megoldást találjunk, egyeztetünk új koncert dátumot. Köszönöm a megértéseteket!! Sajnálom.. pótoljuk!" [2021.08.12.]