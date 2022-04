Magyar dalszövegíróknak hirdettek versenyt Versenyt hirdettek magyar dalszövegírók számára. A jelentkezőknek Dés László zenéjére kell alkotniuk, a Tom-Tom Records közreműködésével elkészülő dalt Tóth Vera fogja elénekelni. Cél, hogy a dalszövegírói közösség bemutatkozhasson és a szakma értékes, új alkotókkal gazdagodjon. A megmérettetés ösztönzést adhat olyan fiatal, tehetséges kezdő alkotóknak, akik még nem rendelkeznek elegendő ismertséggel, kapcsolatrendszerrel - szerepel a szervezők által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben. Dés László Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész kifejezetten a versenyre komponált zenét, amelyet a verseny weboldaláról (www.dalszovegirokversenye.hu) lehet letölteni.



Miután a pályázók megírták a dalszöveget és írott formában feltöltötték azt a honlapra, mellékelniük kell egy videót is, a dalszöveg zenére való előadásáról. Ez leginkább a szöveg ritmikája és értelmezése miatt fontos, továbbá a versenyzőknek így lehetőségük lesz a közönségszavazás során videóikat is megosztani.



A részvételi feltételeket és a versenydalt a www.dalszovegirokversenye.hu honlapról lehet letölteni, ugyanitt kell feltölteni a személyes adatokat és a pályázati dalszöveget. Jelentkezési határidő május 9., a közönségszavazás május 20-án indul. A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri bírálja el, ebben két dalszövegíró, Major Eszter és Müller Péter Sziámi mellett Dés László kapott helyet. Az eredményhirdetés május 30-án lesz.



A nyertes dalszöveggel elkészül a dal eredeti verziója Tóth Vera énekesnő előadásában, a Tom-Tom Records közreműködésével történik a dal hangszerelése, stúdiófelvétele és a videoklip elkészítése, emellett a nyertes és dala kiemelt sajtónyilvánosságot kap.



A közönségdíjas a zeneszöveg.hu 50 ezer forintos különdíját, valamint egy magazininterjú-lehetőséget kap.



A verseny szakmai hátterét a Nemzetközi Pannónia Filmzeneszerző Verseny rendezőgárdája biztosítja, a szakmai vezető Sebestyén Áron. A verseny támogatója a zeneszoveg.hu, a Nemzeti Kulturális Alap, az Artisjus és a Tom-Tom Records.

