AWS - Emlékszem premier: Siklósi Örs fél éve nincs köztünk, de a hangjával most visszatér Siklósi Örs, az AWS frontembere fél éve nincs köztünk, de a hangjával most visszatér. Az AWS legújabb számát Örs még életében felénekelte, és most hallhatja először a közönség. A dallal debütál a Road Movie tizennegyedik videóklipje is: az Emlékszem videójában Örs hazatalál, ha csak jelképesen is a Zsámbéki-medencébe, ahova életében is visszavágyott. A Road Movie 2019-ben kérte fel az AWS-t, hogy sok más hazai együtteshez hasonlóan ők is írjanak dalt a szívükhöz legközelebb álló magyar tájról. Még szó sem volt Örs betegségéről – a most debütáló dal ekkor született meg. Az együttes a Zsámbéki-medencét, gyerekkoruk közös helyszínét választotta a dal és a klip témájául. Örs úgy tervezte, hogy élete későbbi szakaszában vissza is térhet majd ide. A felhőtlen gyerekkor elvesztéséről szóló dalnak Örs nem csak a szövegét írta és énekelte fel, de a zenei koncepciót is ő találta ki hozzá. A szám elkészült, de a forgatást elsöpörte 2020, a leukémia pedig 2021 februárjában örökre elvitte azt a szív-lélek srácot, aki mezítláb ment fel a színpadra. Ebből a helyzetből született most az Emlékszem videóklipje, ami – bár nem így tervezték – most már nem csak a boldog fiatalkorra, de Siklósi Örsre is emlékezik. A klipben az AWS-gyerekkor helyszínei, a zsámbéki romtemplom, a Biatorbágy melletti Nyakas-szikla és a budakeszi arborétum mellett megjelenek Örs családtagjai, zenésztársai és barátai is. A zenekar pedig ebben a klipben látható először újra együtt. "Egy hét, vagy kettő. Ennyit ültem otthon, amíg az első sort le mertem/tudtam írni. Minden egyes gondolatnál úgy éreztem, hogy nem elég méltó az ötlet, a stílus, a hangulat, semmi sem méltó Örshöz. Aztán a semmiből elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen is volt ő. Hogyan ölelt, milyen energiákkal élt, koccintott, kacsintott... Akkor elindult mindenféle inspiráció, és puff, meg is volt a koncepció. Életem egyik legnehezebb, ugyanakkor legmeghatározóbb alkotói időszaka volt. Tele motivációval, bizonyítási vággyal Örs felé, meg sírással, kacagással. Asszem tetszene neki. Önreflexív, kissé persze patetikus, de őszinte. Mindenki ott volt, akinek köze kellett legyen a kliphez, és persze hozzá. Várom, hogy lássátok" – írta a klipről a rendező, Koblicska Örs. Siklósi Örs három kész dalt hagyott hátra, amelyből az Emlékszem az első, amit hallhat a közönség. "Borzasztó nehéz az időszak, amin átmegyünk, de nem volt kérdés, hogy meg kell csinálnunk ezeket a dalokat." - mondta Brucker Bence gitáros. „Ez egy nagyon hosszú út, aminek még csak az elején járunk, de nagyon erős bennünk az elhatározás a folytatással kapcsolatban. Nagyon sokat segít a szakma, a rajongók, és Örs családjának támogatása. A klip elkészülésének egyik legfontosabb pontja volt, amikor az élet újra összesodort minket Koblicska Örs rendezővel, aki a Budapest klipünkön is dolgozott. Azt éreztük, hogy a személyes kötődése a zenekarhoz és Örshöz jót fog tenni a végeredmény szempontjából. Már az első találkozónkon nagyon magunkénak éreztük a koncepciót, amivel fogadott minket. Úgy gondolom, hogy nagyon szép és méltó végeredmény született." Ahogy a zenekar Facebook-oldalán megígérte, az Emlékszem hamarosan élőben is hallható lesz. „Szeptember 5-én is játszani fogjuk a Budapest Parkban. Nektek, Örsnek, nélküle, és mégis vele." [2021.08.28.]