Szeptemberben tartják a Gyulai Pálinkafesztivál 2021-et Jön a 21. pálinkafesztivál Gyulán. Az első, régebbi nevén Kisüsti Pálinka Fesztivált 2000-ben tartották Gyulán, akkor, amikor a pálinka valódi értékét még nem igazán fogadták el az országban. A több mint két évtizede életre hívott fesztivál volt az első, amely felvállalta a magyar pálinka népszerűsítését. Gyula a pálinka fővárosa, hiszen ebben az évben immár a 21. fesztiválnak adhat otthont a város, a várkert , amennyiben a járványügyi jogszabályok azt lehetővé teszik. Ezalatt a három nap alatt Gyulán a nemes hungarikum, a pálinka lesz a figyelem középpontjában. A pálinka a magyar emberek nemzeti büszkesége, a magyar gasztronómia nem képzelhető el a kitűnő hungarikum nélkül. A szervezők célja, hogy mind a látogatók, mind a szakma képviselői egy olyan rendezvényen tudnak részt venni, ahol a magyar pálinkákat méltón képviselik. Fontos, hogy a termelő és a fogyasztó egymásra találjon és ismertséget kössön, hiszen ebben a közegben lehet a legideálisabban módon megismerkedni a magyar pálinka előállítóival és munkájuk gyümölcsével, a pálinkával. A várkertben megrendezésre kerülő fesztivál céljai között szerepel a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése, Gyula város idegenforgalmi kínálatának bővítése, a magyar gasztronómiai hagyományok ápolása. A 3 napos rendezvény számos programmal várja a kilátogatókat: természetesen a legnagyobb magyar pálinkagyártók, mint kiállítók várják a nemes nedű iránt érdeklődőket. A fesztivál kísérőrendezvényeként kerül meghirdetésre a Brillante – 2021 Nemzetközi Párlat Verseny, amelyre magánfőzők és bérfőzetők párlatait várjuk határon innen és határon túl. A rendezvény másik kiemelt kezdeményezése a Nemzeti Összetartozás Pálinkájának palackozása, amely az anyaországon belüli pálinkákból, és a határon túli párlatokból készül ebben az évben is (Vajdaság, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Drávaköz, Muravidék). A pálinka évente más gyümölcsből készül, a 2021-as esztendő a szőlő éve lesz. A különleges párlatot megszentelik, majd sorszámozott, félliteres palackokba töltik, és a Kárpát-medencei magyarságért sokat tevők kapják meg ajándékként. Kezdeményezésünkkel jó ügyet kívánuk szolgálni, közös összefogásunk léptékével magunk is alkotni, nyomot hagyni szeretnénk, hiszen kezdeményezésünk eredménye gyermekeink, utódaink, leszármazó nemzedékeink számára is örök emlékek felidézésére lesz képes. Folytatódik exkluzív gasztronómiai sorozatunk, ezúttal Pálinka ízutazás címmel. Az alprogram során bemutatjuk a látogatóknak az ételek és a pálinka kapcsolatát. Kevesen vannak azok, akik a gyümölcs lelkét magában hordozó párlatot a magyar gasztronómia univerzális alapanyagaként említenék, pedig akár így is lehetne! A rendezvényen „Gazda és a pálinka a konyhában” címmel látványfőzést és kóstoltatást szervezünk, amely során a pálinka világában ismert és elismert szakembereket kérünk fel, hogy Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács vezetésével, illetve a magyar vidéki élet meghatározó szereplőjével közösen egy hazai alapanyagokból és szőlő pálinkával készült ételt készítsenek el. Az idei évben Vezetett Pálinkakóstolóra is várnánk kedves Látogatóinkat, amelyen Adamik Anikó pálinkaszakértő vezetésével 6 különböző főzde 6 pálinkáját kóstolhatják meg az érdeklődők a fesztiválon belül, majd ezt követően egy pálinkafőzési bemutatón vehetnek részt a Gyulai Várban!

Gyulai Pálinkafesztivál 2021. szeptember 16-18. Gyula, Várkert 2021. szeptember 16. csütörtök 16.00 óráig térítésmentesen látogatható. 14.00 Nyit a Várkert 15.00 Mediterrán együttes 17.30 Pálinka lovagrendek vonulása a 100 éves cukrászdától a Várkertig 19.00 Pálinka lovagavatás a Gyulai Várban – Magyar Pálinka Lovagrend 20.15 Hivatalos megnyitó 21.00 Halott Pénz 23.00 Disco 2021. szeptember 17. péntek 14.00 óráig térítésmentesen látogatható. 11.00 Nyit a Várkert 11.00 Sztojka Tibor és zenekara 13.30 Vezetett pálinkakóstoló Adamik Anikó vezetésével 13.00 Gazda és pálinka a konyhában – Látványfőzés és kóstoltatás 16.30 Brillante – 2021 Bér- és Magánfőzők Nemzetközi Párlat Versenye eredményhirdetés 19.00 Neoton Família Sztárjai 21.30 TNT 23.00 Retro party DJ Oszival 2021. szeptember 18. szombat 12.00 óráig térítésmentesen látogatható. 10.00 Nyit a Várkert 11.00 Fülemüle koncert 11.00 NAV Kutyás bemutató 11.00 Vezetett pálinkakóstoló Adamik Anikó vezetésével 12.00 Antovszki Band 13.00 Pálinka ízutazás – Múltunk és jövőnk a magyar gasztronómiában (Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont Stefánia Szárny – Külön belépődíjas esemény) 15.00 Vezetett pálinkakóstoló Adamik Anikó vezetésével 15.30 A szóvivők újratöltve – dedikálással egybekötött könyvbemutató 17.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Majka&Curtis 23.00 Dj Lori & Dj Virgoo [2021.08.29.]