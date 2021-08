Képgalériák • Edda Művek koncert Csillebércen Megnéztük az EDDA koncertjét a Budai Szabadtéri Színházban - képekkel Sokszor tudósítottam már a Budai Szabadtéri Színház különböző eseményeiről, de ez volt az első alkalom, hogy a közönség soraiban elvegyülve is pontosan lehetett tudni, milyen előadást fogunk látni: EDDA pólók és EDDA kiegészítők voltak mindenhol. Őszi hidegben és már sötétben kezdődött el a koncert a Budai Szabadtéri színpadán. Amint a konferálásban is beharangozták, a koncert első fele unplugged jellegű, csendesebb volt, magyarul először a lassabb lassú számokat játszotta el a zenekar: Elhagyom a várost, Minden sarkon álltam már, Álmondtam egy világot, Álom.



A dalok között a közönség is meg volt világítva, így Pataky Attila látta az arcokat a közönségben, ettől az este kölcsönösen meghittebb, személyesebb lett. A konferáló történetek is személyesebbek voltak - nekem a zenekari próbára fokozatosan bekéredzkedő lányosztály tetszett a legjobban... Az Érzés előtt Alapi István nagyon szép gitárszólót játszott, meghatott hangulatot teremtve. Az Éjjel érkezem című dalt rövid átállás követte - Csillebércen megszokott a szünet az előadások két része között, de itt ez rövidebb volt és Pataky azalatt is tovább sztorizott. A második volt a zúzós rész: Csak bírd ki, Mi vagyunk a rock, A kör... Pataky Attila külön köszöntött egy anyukát, majd egy régi, hűséges rajongót, Mészáros Árpád Zsoltot a közönség soraiban.



Utóbbit fel is hívta a színpadra, hogy a Gyere őrültet együtt adják elő. MÁZS egyébként előttem állt a közönségben és tényleg minden dalnak tudta a szövegét. Eddigre már szinte senki sem ült a közönségből, a Szellemvilág alatt pedig mindenki felszabadultan tombolt, ilyen őrületet én még nem is láttam a Budai Szabadtérin. A koncertet A magyar földje és a Kölyköd voltam zárta, és amint Pataky mondta, ez az este már az övék volt. Csillebércen az EDDA koncerttel és a szombati gálával sajnos véget ért a szezon, az EDDA Művek viszont halad tovább, részletek olvashatók a Facebook oldalukon. Szatmári Péter Edda Művek koncert Csillebércen képekben - klikk a fotóra [2021.08.30.]