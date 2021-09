Az Illúzió Mesterei 2022 - időpontok, jegyek Az Illúzió Mesterei 2022 márciusban - időpontok, jegyvásárlás. Világhírű bűvészek és az ország legjobb illuzionistái együtt, egy vadonatúj műsorban! Az előző években rendezett, nagy sikerű előadássorozatok után az Illúzió Mesterei új fellépőkkel, sosem látott műsorszámokkal térnek vissza. A nagyszabású gálaműsorban szereplő előadók nemzetközi TV showk, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői.



Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után az Illúzió Mesterei most készek arra, hogy a hazai közönséget is elvarázsolják. Ketté vágott nők, lenyűgöző kézügyesség, meghökkentő gondolatolvasás és sok minden más egy egész estés, humorban gazdag előadásban. A műsorban szerepel vadonatúj, még sosem látott műsorszámokkal: Hajnóczy Soma a bűvészet kétszeres világbajnoka.



Látható lesz Holcz Gábor, aki Las Vegastól Dél-Koreáig nyűgözte már le a nézőket. Szerepelni fog Párkányi Kolos, aki luxushajók színpadán és a világ legrangosabb színháztermeiben szerepelt már.



Különleges produkcióval készül Kelle Botond, többszörös magyar bűvész bajnok. Látványos nagyszínpadi illúziókat mutat majd be Maxim Maurice, Németországból. És humorával fogja elbűvölni a közönséget a nemzetközi tv show-k és fesztiválok sztárja, David Burlet Franciaországból. Ne maradj le erről az egyedi élményről, vedd meg a jegyedet még ma!



Az Illúzió Mesterei 2022 időpontok

