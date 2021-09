Megnéztük: Total Dance Festival Cabrio a Budapest Parkban - képekkel

Rengeteg sztár, rengeteg nagy sláger és önfeledt bulizás - végre újra volt Total Dance Budapesten.

Ez a buli is a járvány miatt elhalasztott események hosszú sorába illeszkedik, 2019-es (vagy azóta vásárolt) jegyekkel lehetett részt venni. Az első blokkban Csordás Tibi melegítette be a közönséget Fiesta-slágerekkel, majd Náksi Attila Soho Party-slágerekkel, utána Cory Happy Gang slágerekkel - utóbbi annyira érzi a retrót, hogy az Azok a boldog szép napok című Beatrice-slágerrel zárta a műsorát...

A blokkok között átvezető videómixek mentek, részben Dr. Alban slágerekből, másrészt retró tévé műsorokból, harmadrészt klasszikus filmjelenetekből összeállítva, ami szuper szórakoztató volt: Menő manó, Delta (nem a koronavírus-mutáció, hanem a tudományos tévéműsor), Dallas, Az ördög ügyvédje...

Guru Josh volt az első külföldi sztár, és bár volt, aki az ő szettjét várta a legjobban az egész műsorból, ez a "DJ mint előadó" koncepció nekem kevésbé jön be, egyszerűen nincs mit nézni egy pult mögött keverő-kavaró, amúgy se látszó fazonon.

Az UFO-n bezzeg volt mit nézni: Szerelemdoktor Zsolti az alkatához képest elképesztő energiával adta elő a klasszikus slágereket (Karibi party, Napolaj, Nyár van...). Az énekesnő és a rengeteg táncos lány is látványosak voltak, a produkció jól működött a Budapest Park méretében is.

Őket DJ André kilencvenes évekbeli szettje követte. Ez is ráért volna az élő műsor után: jó számokat játszott a La Bouche - Modern Talking '98 - Hip Hop Boyz vonalról, de a személyesen megjelent sztárok érdekesebbek lettek volna.

Real McCoy énekeseinek sajnos autóbalesete volt a repülőtérre menet Berlinben - ha jól emlékszem az azóta valamiért letörölt üzenetre -, ezért ők nem tudtak itt fellépni, cserébe DJ André játszotta le a legnagyobb slágereiket.

Ezután a Brooklyn Bounce mutatott végre jó példát, hogyan lehet a DJ-témát feldobni: vegyél egy mély hangú, izmos fazont, aki kiáll előre, bemondja azt a 2-3 mondatot, ami elhangzik a dalokban, továbbá részben testépítő bemutatót, részben chippendale jellegű műsort ad. Szuggesztív volt és iszonyú látványos, nekem is nagyon tetszett, de az semmi nem volt az első sorokban álló hölgyek tetszéséhez képest...

Átvezetésként Marty McFly ment Vissza a jövőbe, majd következett az este, sőt tulajdonképpen egész 2021 eddigi csúcspontja: a 2 Unlimited fellépése. Elfogult vagyok, mert a kezdetektől rajongtam értük, ráadásul most először láttam őket élőben. Nem mintha a műsor bármit is változott volna az elmúlt három évtizedben... A Real thing volt rögtön az első dal, minden idők egyik legjobbja, aztán sorban a 90-es évek nagy techno-rap slágerei: Tribal dance, Let the beat control your body, No limit, a pont 30 éve megjelent Get ready for this, végül az 1996-os Jump for joy.

A Cascada műsora előtt az utolsó átvezető videó a Doktor Szösziből volt, gondolom mert Natalie, az énekesnő is szőke... Igazi ősenergiával robbant be a színpadra, hogy a tíz órai zárásig négy dalt tudjon előadni, köztük a két feldolgozás-világslágerét, minden diszkóklubok alapköveit Everytime we touch és Because the night címmel. Sajnáltam, hogy ilyen kevés ideje maradt: bármilyen sajnálatos a Real McCoy-csapat távolléte, kár volt az ő slágereiket lemezről lejátszani, ahelyett a személyesen is ott levő előadók, főleg az utoljára maradt Cascada kaphatott volna több időt.

Ezekkel együtt is nagyszerű buli volt a 2021-es Total Dance: jó volt végre nemzetközi előadókat, igazi világsztárokat látni, jó volt a műsor változatossága, és egyáltalán, hogy a járványhullámok között sikerült ezt összehozni.

Total Dance nem tudni, hogy mikor lesz legközelebb Budapesten, érdemes követni a szervezők Facebook oldalát. A Budapest Park közeli programjai közül viszont a 90-es évekbeli techno zene kedvelőinek ajánljuk a Scooter október 2-i koncertjét.

Szatmári Péter

Total Dance Festival Cabrio a Budapest Parkbanképekben - klikk a fotóra

[2021.09.14.]